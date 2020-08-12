جوجل تختبر إنشاء ملف شخصي خاص بك ضمن نتائج البحث

تختبر شركة جوجل شيئاً جديداً قد يبدو أنه دمج لمفهوم ما من الشبكات الاجتماعية مع نتائج البحث، حيث سيمكنك إنشاء بطاقة تعريفية بك مثل ملف شخصي تحوي لمحة عنك وروابط لحساباتك الاجتماعية.

الخاصية الجديدة تدعى “people cards” وتسمح للمستخدمين بإضافة أسماءهم ووظيفتهم ولمحة تعريفية نصية ومكان الدراسة والبلد مع روابطهم على الشبكات الاجتماعية وحتى إمكانية الاتصال هاتفياً مباشرة والمزيد.

حالياً لو بحثت عن شخصية معروفة فإن محرك البحث يظهر لك بطاقة تعريفية تحوي كل ما تريده عنها، مثل لمحة من ويكيبيديا وحساباتها الرسمية وغيرها. هذه الميزة مشابهة لكنها للناس العاديين.

بدأت جوجل باختبارها لمستخدمي محرك البحث باللغة الإنجليزية وفي الهند حالياً وتظهر لهم عند البحث عن عبارة add me to search وهم مسجلين دخول لحسابهم فيمكنهم عرض صفحة جديدة لإدخال بياناتهم الشخصية وعمل ملف شخصي.

تطلب جوجل بعض البيانات الإلزامية كالأسم والمنصب الوظيفي والعنوان ولمحة تعريفية، لكن يمكنك إضافة أشياء أخرى كالدراسة والبلد وروابط لحساباتك الاجتماعية.

هذه الميزة تفتح باباً واسعاً للانتهاكات والإزعاجات مثل أن يضيف شخص ما بيانات مزيفة عن شخص آخر، ولأن جوجل لا يمكنها التحقق شخصياً من كل حساب، لذا قيدت أن يسمح لكل حساب بإنشاء بطاقة لشخص واحد فقط.

كما تسمح جوجل بالإبلاغ عن البيانات الخاطئة بأي حساب ويمكن للمستخدم تعديل وحذف بيانات بطاقته في أي وقت يشاء.

كما هي العادة، الميزة قيد الاختبار ولأنها بمكان حساس (صفحة نتائج البحث) فهذا يعني أن جوجل ستتأنى قبل إطلاقها رسمياً، إلا أن الاختبار سيتاح في المزيد من الدول واللغات لاحقاً.

المصدر:

Google India