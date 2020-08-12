تيليجرام يدعم مكالمات الفيديو بعد طول انتظار

بعد فترة طويلة من الانتظار بدأ تطبيق تيليجرام دعم مكالمات الفيديو في خطوة هامة لتضييق الخناق على واتساب.

مرّت أربع سنوات منذ أن رأينا تيليجرام تُعلن عن دعم المكالمات الصوتية، ومنذ ذلك الوقت كان جميع المستخدمين يتسائلون حول دعم تطبيق المراسلة للمكالمات المرئية “فيديو”، وزاد هذا التسائل خلال الأشهر القليلة الماضية، بسبب ما خلّفته جائحة كورونا من قيود على رأسها البقاء في المنزل، كل هذا يبقى من الماضي، حيث أخيرًا سيدعم تيليجرام مكالمات الفيديو.

من ناحيته، هذا الدعم متاح حاليًا في أحدث إصدار تجريبي من تطبيق المراسلة 7.0، وأجدر بالإشارة، أن هذه النسخة لا تحل محل التطبيق الرئيسي، وبمجرد التحميل ستتمكّن مباشرة من إجراء مكالمة فيديو مع أحد جهات اتصالك.

ومن النظرة الأولى، ستُلاحظ بساطة واجهة مكالمات الفيديو، وسترى خيارات واضحة للتنقل بين الكاميرا الأمامية والخلفية، وخيارات تشغيل/ إيقاف الفيديو وكتم الصوت والمزيد، وللتبديل بين المشاركين عليك النقر على زر النافذة في الأسفل.

أخيرًا، أنوّه بالذكر، أن الدعم ما زال مبدئيًا، حيث لا يوجد هناك الدعم لمكبر الصوت، ولا حتى للمكالمات الجماعية، لذلك أمام تيليجرام طريق طويل للوصول إلى ما وصلت إليه التطبيقات الأخرى فيما يتعلق بخدمة مكالمات الفيديو، ومع ذلك، من الرائع أن نرى التطبيق يدعم أخيرًا وبعد طول انتظار مكالمات الفيديو.

تحميل إصدار تيليجرام 7.0 التجريبي.

المصدر:

Android Police