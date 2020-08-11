مراجعة: درون التصوير DJI MAVIC Mini القيمة المثالية مقابل السعر!

نظرة على درون التصوير DJI MAVIC Mini الذي يوفر إمكانيات تصوير عالية مع سعر مناسب لمحبي التصوير.

إذا كان ثمة صفة مميزة لمجال التصوير الرقمي في السنوات القليلة الأخيرة، فإنها في تقديري ستكون دون شك في التحول الكبير لتقنيات التصوير الرقمي الخاصة بالمحترفين إلى تقنيات سهلة الاستخدام متاحة للمستخدم الشخصي من الهواة. لربما كان هذا هو الطابع المسيطر على عالم التصوير الرقمي على مدار العقد الماضي كاملاً، ولكن المعدل المتسارع لهذا التحول مؤخراً يفوق كثيراً ما شهدناه في السنوات السابقة مجتمعة.

من خلال هذة المراجعة الحصرية نلقي نظرة فاحصة على واحدة من تلك التقنيات التي كانت في الماضي القريب متاحة حصرياً لشركات التصوير السينمائي من ذوات رأس المال العملاق، ولكنها أصبحت اليوم متوفرة، وربما بالجودة والإمكانات ذاتها، للمستخدم المنزلي والشخصي وبسعر لا يتجاوز 400 دولار أمريكي! منذ سنوات قليلة، لم أكن لأصدق هذة العبارة من أكثر المتفائلين!

تعد شركة DJI – دي جي آي – الاسم الأكثر شهرة حالياً في مجال ما يسمى بدرون التصوير الرقمي أو Camera Drones عالية الجودة. وبالرغم من أن الاسم وسلسلة الدرون Mavic تعد مألوفة بالنسبة لي، إلا أن المميز في درون Mavic Mini الجديد هنا هو أنه يقدم القدرات السينمائية الرائعة لهذة السلسلة الشهيرة ولكن في صورة وشكل وطريقة استخدام معدة خصيصاً للمستخدم الشخصي من الهواة وليس المحترفين، ما يضع تلك التقنيات السينمائية للمرة الأولى أمام تلك الفئة من المستخدمين.

درون سينمائي معد للاستخدام الشخصي

بداية، دعونا نتعرف على ما قدمته DJI في هذة الاصدارة، Mavic Mini ، لتحقيق هذا الغرض، أو لنقل الفروق المحورية بين الدرون المعد للمستخدم الشخصي، وذلك المخصص لمحترفين وشركات التصوير السينمائي:

لا يتجاوز وزن Mavic Mini الـ 250 جراماً، وهو ما يجعله في تشريع عديد من الدول، وبخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، يدخل في تصنيف الدرون الترفيهي الذي لا يحتاج الى تراخيص من أي نوع ( ملحوظة هامة: تختلف تشريعات قيادة الدرون اختلافات كبيرة بين الدول والمقاطعات المختلفة حول العالم، ولا تتيح عديد من الدول العربية امتلاك أو قيادة الدرون على الإطلاق للمستخدم الشخصي، لذا يلزم على من يرغب بشراء مثل هذة المنتجات التأكد أولا من التشريعات الخاصة بها في منطقته).

تختلف تشريعات قيادة الدرون اختلافات كبيرة بين الدول والمقاطعات المختلفة حول العالم، ولا تتيح عديد من الدول العربية امتلاك أو قيادة الدرون على الإطلاق للمستخدم الشخصي، لذا يلزم على من يرغب بشراء مثل هذة المنتجات التأكد أولا من التشريعات الخاصة بها في منطقته). يتوافر Mavic Mini في اصدارات متنوعة بسعر يبدأ من 400 دولار أمريكي وهو نطاق سعري لم يكن من قبل يتيح على الإطلاق إمتلاك درون تصوير سينمائي بتلك الجودة.

يحتوي التطبيق الخاص بالشركة على إمكانية تعديل مقاطع الفيديو وانتاجها باستخدام مجموعة كبيرة من النماذج المعدة مسبقاً تشمل مقاطع موسيقية ومؤثرات سينمائية وغيرها ويقدم التطبيق واجهة استخدام شديدة السهولة.

أنظمة التحكم والتصوير التلقائي الذكي

الأهم هنا بالفعل هو أن DJI زودت هذا الدرون بنظام تحكم شديد السهولة يتمثل في ذراع تحكم عالي الاستجابة، وواجهة استخدام للتحكم بالدرون من خلال التطبيق الخاص بالشركة، DJI Fly، على الهواتف الذكية يوفر حزمة متكاملة من تعليمات الطيران والتصوير التلقائي تشمل التالي:

الإقلاع الذاتي: ويتيح للدرون الإقلاع ذاتياً بضغطة زر واحدة والتحليق حتى ارتفاع الطيران المناسب دون تدخل من المستخدم. الهبوط الذاتي والعودة الى موضع الإقلاع تلقائياً: وتعد تلك واحدة من أبرز مميزات Mavic Mini حيث يمكن للمستخدم بضغطة زر واحدة إصدار الأمر للدرون بالعودة من مكان تحليقه حالياً أينما كان إلى مكان الإقلاع الذي يتم تسجيله باستخدام الGPS ومن ثم يقوم الدرون أيضا بالهبوط الى الأرض وإيقاف دوران المحرك تلقائياً. أوضاع التصوير التلقائية: ربما تكون تلك هي الميزة المفضلة لدي، حيث يضم تطبيق التحكم أيضاً أوضاع تصوير تلقائية تمت برمجتها مسبقاً تتيح للمستخدم تحديد الهدف المراد تصويره، مع إمكانية التعرف على الأشخاص ووجوههم تلقائياً، ومن ثم اختيار أحد الأوضاع السينمائية وتفعيلها ليقوم الدرون تلقائياً بالتحليق في نمط معين وتسجيل مقطع فيديو للهدف الذي تم تحديده ومن ثم إنتاج مقطع سينمائي احترافي متكامل بمؤثرات سينمائية وخلفية موسيقية على أن تتم تلك العملية كاملة دون أي تدخل من المستخدم، ودون الحاجة حتى الى الامساك بذراع التحكم الخاص بالدرون أثناء التصوير.



الانطباع العام، جودة التصوير، وأشياء أخرى

يقدم DJI Mavic Mini مزيجاً مثالياً لهواة التصوير. بحجم صغير، واجهة استخدام وآلية تحكم شديدة السهولة وسريعة التعلم، وبجودة تصوير سينيمائية فائقة لمقاطع الفيديو، وجيدة جداً للصور الرقمية الثابتة فإن القيمة التي ستحصل عليها مقابل سعر يبدأ من 400 دولار أمريكي هي وصفة مثالية للنجاح تصعب مضاهاتها في هذة الفئة من المنتجات التي على الرغم من انتشارها إلا أن الجودة والإتقان فيها لا تزال للأسف قليلة، كما ويسهل فيها خداع المستخدم الذي يصعب عليه للغاية التنبؤ بجودة المنتج قبل شرائه.

ولكن، بعد أن قلنا ذلك، لابد أن أعود لأقول بأن هناك بعض المزايا التي كنت أود أن أراها في درون التصوير هذا من بينها؛ ضبط تلقائي أفضل للإضاءة ودرجة التباين في ظروف إضاءة الشمس الساطعة في منتصف اليوم، صحيح أنه يمكنك ضبط الاعدادات والحصول على صورة ممتازة ولكن كنت أود أن أرى عملية ضبط تلقائية فورية. أيضاً، أتمنى في المستقبل القريب أن أرى المزيد من أوضاع التصوير التلقائي التي تجعل من هذا الدرون مميزاً للغاية بالفعل.