شاومي تكشف عن هاتفها الراقي Mi 10 Ultra بقدرة تكبير هجين ×120

في ذكراها السنوية العاشرة أزاحت شركة شاومي الستار عن هاتفها الرائد الجديد Mi 10 Ultra ليكون الثالث من السلسلة الراقية بعد Mi 10 وMi 10 Pro اللذبن أطلقتهما بداية العام.

الهاتف يتميز بالعديد من المواصفات المنافسة في السوق حالياً حتى مع سلسلة نوت 20 المعلن عنها مؤخراً وخصوصاً عند الحديث عن الكاميرات وتقنيات الشحن السريع السلكي واللاسلكي التي دعمت بهما الشركة الصينية هاتفها.

Mi 10 Ultra يأتي بشاشة FHD+ OLED منحنية الأطراف قياس 6.67 تعطي قوة سطوع 800 نت مع تقنية لون 10 بت ومعدل تحديث 120 هيرتز؛ فيما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 20 ميجا بكسل في ثقب أعلى الشاشة.

بالحديث عن الكاميرا الخلفية فهي بالنظام رباعي العدسة، الرئيسة فيها 48 ميجا بكسل بفتحة غالق f/1.9 الثانية مكبرة وبدقة 48 ميجا بكسل أيضاً والثالثة عريضة والرابعة مقربة وكليهما بدقة 12 ميجا بكسل.

نظام الكاميرا قادر على تصدير تقريب بصري ×5 وهجين ×120 وتصوير فيديو بدقة 8K مع كون عدسته الواسعة تغطي مساحة رؤية 120 درجة.

بطارية الهاتف تعد مناسبة مع العتاد الذي يوفره بمعالج سنابدراجون +865 بتقنية تصنيع 7 نانو متر؛ حيث تبلغ سعتها 4,780 ملي أمبير؛ وما يجعلها عملية أكثر هي تقنيات الشحن السريع في الهاتف التي تدعم شحن سلكي بقدرة 120 واط ولاسلكي بقدرة 50 واط أي أعلى بشكل كبير من نسخه السابقة والهواتف الأخرى في السوق.

السعر والتوفر في السوق

تسعيرة نسخ Mi 10 Ultra تبدأ بـ 760 دولار أمريكي مع ذاكرة (رام) 8 جيجا بايت وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت، بينما نسخة 16/ 512 جيجا بايت رام وذاكرة تخزين تبلغ 1,010 دولار أمريكي، وتتوفر بثلاث ألوان وهي الشفاف والأسود اللامع والفضي، لم يتم التأكيد على موعد إطلاق عالمي للهاتف بعد.

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المصدر

Engadget