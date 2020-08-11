شاومي تكشف عن تلفازها الجديد Mi TV Lux بشاشة شفافة!

عُرف عن شركة شاومي في سوق الالكترونيات الاستهلاكية نهجها الغريب المغاير والخارج عن المألوف في تبني تقنيات جديدة؛ كان أخرها الكشف عن تلفاز بشاشة شفافة!

في الذكرى العاشرة لها جاءت شاومي بشاشتها الغريبة Mi TV Lux OLED Transparent Edition لتكون جزءاً من احتفالها بهذا اليوم المميز، شاشة تلفاز عند تشغيلها تُخرج الصورة وكأنها عائمة في الهواء وعند إطفائها يمكنك أن تلاحظ قطعة من الزجاج كانت التلفاز!

يبلغ قياس شاشة OLED التلفاز الشفاف 55 بوصة؛ ووفقاً للشركة يبدو أنها مبنية على أسس مشابهة لشاشة إل جي 55EW5TF-A وتتمتع بنفس معدل التحديث وهو 120 هيرتز وتقنية لون 10 بت مع معدل استجابة 1 ملي ثانية.

السعر والتوفر في السوق

الشاشة بالرغم من توقع البعض أنها نوع من الدعاية وتضاف للنماذح السابقة الغريبة للشركة؛ إلا أنها ستكون متوفرة بالفعل في 16 اغسطس المقبل في السوق الصيني بسعر 49,999 يوان أي ما يعادل تقريباً 7,200 دولار أمريكي. لكن لا يبدو أن إطلاقها خارج حدود الصين أمر وارد.

مواضيع ذات صلة:

شاومي تبدأ تصنيع شواحن 100 واط استعدادًا لإطلاقها مع أحد الهواتف الشهر القادم

المصدر

Engadget