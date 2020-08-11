جوجل تؤجل إيقاف دعم تطبيقات كروم لعام إضافي

تأجيل إيقاف تطبيقات متصفح جوجل كروم إلى عام إضافي بعد إعلان الشركة نيتها إيقافها في شهر يوليو المنصرم.

في وقت سابق من العام الجاري أعلنت شركة جوجل أنها ستتوقف عن دعم تطبيقات متصفح كروم على كافة أنظمة التشغيل بحلول يونيو، وها قد أنتهى يونيو ولم تفعل جوجل ذلك لأنها أجلت إيقاف الدعم لمدة عام إضافي.

أقل من 1% من مستخدمي متصفح كروم يستخدم تطبيقاته، لذا رأت الشركة أنه لا داع لاستمرار دعمها، وقررت إيقاف دعمها على المتصفح بحلول يونيو للمستخدمين الأفراد، وديسمبر للشركات والمدارس.

لكن الآن لو كنت من هؤلاء الـ 1% الذين يعتمدون على تطبيقات كروم في حياتهم اليومية، فإنه مازال أمامك عام إضافي حتى يونيو 2021 للمستخدمين الأفراد، وعامين للشركات والمدارس حتى يونيو 2022.

تراجع جوجل عن قرارها جاء نتيجة ردة الفعل السلبية التي تلقتها من المستخدمين والمطورين بعد أن قررت التخلي عنهم، بالرغم من أن عددهم ضئيل مقارنة بمستخدمي المتصفح الإجماليين، لكن الشركة لاتريد أن تتركهم بدون بديل أو مرحلة انتقالية على الأقل.

يذكر أن شركة جوجل أطلقت تطبيقات متصفح كروم في عام 2016 وكان من المخطط إيقاف دعمها بعد عامين فقط بسبب ضعف تبنيها من قبل المستخدمين. واليوم مع انتشار مواقع الويب الحديثة وتقنياتها والتطبيقات المتجاوبة، لم تعد تطبيقات المتصفح تثير اهتمام أحد.

المصدر:

Chromium Blog