أمازون تُغير مسمى Twitch Prime إلى Prime Gaming وتضيف المزيد من الألعاب

أعلنت شركة أمازون عن تغيرها لاسم خدمة الألعاب Twitch Prime التي انطلقت مع الاستحواذ على منصة تويتش إلى Prime Gaming.

وأشارت الشركة أن مشتركي خدمة برايم الأساسية سيكون بإمكانهم الحصول على ولعب عشرات الألعاب الحصرية مع محتو مجاني بمجرد اشتراكهم في الخدمة الأساسية، ودون الحاجة لدفع رسوم منفصلة للحصول على تلك الألعاب. وستتاح بهذا العديد من الألعاب الجديدة بشكل شهري للمستخدمين للاستمتاع بتجربة لعب مختلفة.

ويمكن لمشتركي برايم الآن طلب مشتريات داخلية في ألعاب مثل؛ Grand Theft Auto Online، Red Dead Online، Apex Legends، League of Legends، ولعبة فيفا 20، بالإضافة إلى أكثر من 20 لعبة شهيرة بدون رسوم لشرائها والاستمتاع بلعبها عبر الإنترنت (أونلاين)، وستصاحبها ألعاب جديدة مجانية شهريًا مثل METAL SLUG 2 و Treachery in Beatdown City.

تأتي هذه الخطوة من أمازون بعد التعاون مع أكبر استديوهات وناشري الألعاب حول العالم لإطلاق نسخ لألعابهم عبر Prime Gaming.

كانت الشركة قد أطلقت خدمة الألعاب Twitch Prime في المنطقة بداية من الإمارات في 2019 عند الاستحواذ على متجر سوق.كوم.

لكنها الآن تُعيد إطلاق خدمة الألعاب بمسمى Prime Gaming مع محتو إضافي وعدد من الألعاب المجانية لمشتركي خدمة برايم.

ويُمكن لمشتركي خدمة برايم الحصول على العديد من الخدمات والمنتجات المجانية، لكنهم سيحصلون على محتوى ترفيهي أكثر الآن.

يُشار أن هناك أكثر من 150 مليون مشترك بخدمة برايم بإمكانهم الوصول لمكتبة كبيرة من الألعاب، الموسيقى، الأفلام، والبطولات الرياضية.