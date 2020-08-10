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32 تطبيق و 18 لعبة متاحة مجانا ولفترة محدودة على أندرويد
مجموعة جديدة من تطبيقات و ألعاب أندرويد المدفوعة ولكنها متاحة حاليًا مجانًا ولفترة محدودة، بالتالي ستكون هذه المجموعة صفقة كبيرة لمستخدمي النظام المذكور، الآن دعونا نبدأ مباشرة بذكر هذه الألعاب و التطبيقات ( 32 تطبيق و 18 لعبة أندرويد).
32 تطبيق
- Clothes Match (Paid) : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
- Genetic Helper : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
- DJ FX Custom Soundboard : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Flashcard Baby (No Ads) : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Learn Spanish – Frase Master Pro : السعر الحقيقي 10.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Lecture Notes – Classroom Notes Made Simple : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Frontier Wars: Defense Heroes – Tactical TD Game : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- WOW Volume Manager – App volume control : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- 80s Music Radio Pro : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Binary Calculator Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Home Workouts Gym Pro (No ad) : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Temperature Converter Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- P Icon Pack for Pixel : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Coffee -Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Fabulous – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Olympic – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Retro O Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Blex UI – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Color lines – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Cubemax 3D – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Glass HD – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Irex – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Lumbre – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Next Icon Pack Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Pixel Pie 3D – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Platin – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Roui – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Salpicons – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Six – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Win Circle – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Win10 Flat – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Mate 20 Icon Pack, Huawei Mate20 and P20 theme : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
18 لعبة
- Cat town (Tap RPG) – Premium : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Taxi: Simulator Game 1976 : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Animal Round : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- BUMGINEER Clicker RPG : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Tower of Farming – idle RPG (Soul Event) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- [VIP] +9 God Blessing Knight – Cash Knight : السعر الحقيقي 9.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Perplexed – Math Puzzle Game : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Classic Sudoku PRO(No Ads) : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Dot Heroes Ⅱ : Top Summoner : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Dot Heroes III – Keep the Castle VIP Edition : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Fill Expert VIP : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- King of Defense Premium: Tower Defense Offline : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Man-Eating Plant VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Sudoku Ultimate(No Ads) : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Timing Hero PV: Retro Fighting Action RPG : السعر الحقيقي 3.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Dead Bunker 2 HD : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Mystery of Fortune 2 : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Stone Of Souls : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.