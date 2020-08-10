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32 تطبيق و 18 لعبة متاحة مجانا ولفترة محدودة على أندرويد

أحمد سعيد 10 أغسطس 2020
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32 تطبيق و 18 لعبة متاحة مجانا ولفترة محدودة على أندرويد
32 تطبيق و 18 لعبة متاحة مجانا ولفترة محدودة على أندرويد

مجموعة جديدة من تطبيقات و ألعاب أندرويد المدفوعة ولكنها متاحة حاليًا مجانًا ولفترة محدودة، بالتالي ستكون هذه المجموعة صفقة كبيرة لمستخدمي النظام المذكور، الآن دعونا نبدأ مباشرة بذكر هذه الألعاب و التطبيقات ( 32 تطبيق و 18 لعبة أندرويد).

32 تطبيق

 

  1. Clothes Match (Paid) : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
  2. Genetic Helper : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
  3. DJ FX Custom Soundboard : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
  4. Flashcard Baby (No Ads) : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
  5. Learn Spanish – Frase Master Pro : السعر الحقيقي 10.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
  6. Lecture Notes – Classroom Notes Made Simple : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
  7. Frontier Wars: Defense Heroes – Tactical TD Game : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  8. WOW Volume Manager – App volume control : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  9. 80s Music Radio Pro : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
  10. Binary Calculator Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
  11. Home Workouts Gym Pro (No ad) : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
  12. Temperature Converter Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
  13. P Icon Pack for Pixel : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
  14. Coffee -Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
  15. Fabulous – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
  16. Olympic – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
  17. Retro O Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
  18. Blex UI – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  19. Color lines – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  20. Cubemax 3D – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  21. Glass HD – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
  22. Irex – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  23. Lumbre – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  24. Next Icon Pack Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  25. Pixel Pie 3D – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  26. Platin – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  27. Roui – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
  28. Salpicons – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  29. Six – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  30. Win Circle – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  31. Win10 Flat – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  32. Mate 20 Icon Pack, Huawei Mate20 and P20 theme : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 7 يوم.

18 لعبة

 

  1. Cat town (Tap RPG) – Premium : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 2 يوم.
  2. Taxi: Simulator Game 1976 : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
  3. Animal Round : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
  4. BUMGINEER Clicker RPG : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
  5. Tower of Farming – idle RPG (Soul Event) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
  6. [VIP] +9 God Blessing Knight – Cash Knight : السعر الحقيقي 9.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  7. Perplexed – Math Puzzle Game : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  8. Classic Sudoku PRO(No Ads) : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  9. Dot Heroes Ⅱ : Top Summoner : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  10. Dot Heroes III – Keep the Castle VIP Edition : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
  11. Fill Expert VIP : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  12. King of Defense Premium: Tower Defense Offline : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  13. Man-Eating Plant VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  14. Sudoku Ultimate(No Ads) : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  15. Timing Hero PV: Retro Fighting Action RPG : السعر الحقيقي 3.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
  16. Dead Bunker 2 HD : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
  17. Mystery of Fortune 2 : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
  18. Stone Of Souls : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
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