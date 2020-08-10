يقوم تطبيق Mi Control Center بتخصيص طريقة استخدامك لهاتفك الأندرويد

Mi Control Center باختصار هو عبارة عن تطبيق يسمح لك بتخصيص طريقة استخدامك لهاتف الأندرويد عن طريق تكييف كل شيء وفقًا لتفضيلاتك، بحيث يُقدّم لك تصميمين مختلفين الأوّل مستوحى من واجهة تشغيل شركة شاومي MIUI والآخر مستوحى من نظام التشغيل iOS، فضلًا عن تقديمه لمزايا كثيرة، على سبيل المثال، الإشعارات المُجمّعة والأوامر السريعة والقدرة على اختيار التخطيط الأساسي والألوان لجميع العناصر.

وهنا تتيح لك خيارات التخصيص التي يُقدّمها تطبيق Mi Control Center إمكانية تحديد أحد أشكال الأيقونات “دائري، مربع، والمزيد”، فضلًا عن اختيار تمويه اللون الكامل وتغيير الشفافية واختيار صورة ثابتة أو متحركة، على أن تُقدّم لك النسخة الكاملة والمدفوعة خيارات إعادة تصميم لوحة الإعدادات السريعة.

أما فيما يتعلق بالإشعارات، فلدى التطبيق القدرة على تلقيها أو قراءتها أو تأجيلها أو تجاهلها أو تجميعها أو الرد عليها بسرعة، ومن خلال التمرير بشكل سريع لأسفل من يسار شريط الحالة، يمكنك قراءة الإشعارات، بينما يمكنك الجانب الأيمن من الوصول إلى إعدادات الجهاز مع القدرة على تنفيذ إجراءات متنوعة وتخصيص المناطق الحساسة حسب الرغبة.

أخيرًا، يتوفر تطبيق التحكم الجديد لنظام أندرويد بشكل مجاني مدعومًا بإعلانات قابلة للإزالة عبر شراء النسخة المدفوعة، ويكفي للاستفادة منه أن يكون جهازك يعمل مع إصدار نظام تشغيل أندرويد 5.0 فأحدث.

تحميل تطبيق Mi Control Center عبر متجر جوجل بلاي.