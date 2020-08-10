واتساب تختبر مزامنة المحادثات وتشغيل نفس الحساب على أكثر من نظام

تفعيل نفس الرقم على عدة أجهزة ومزامنة المحادثات بين مختلف أنظمة التشغيل على واتساب تقترب.

تحدثت التقارير خلال الأيام الماضية عن بدء اختبار واتساب تشغيل نفس الرقم على أكثر من جهاز لكن بدون الكثير من التفاصيل، اليوم يظهر أن فيس بوك تعمل على جعل تطبيقها يدعم تشغيل نفس الحساب على عدة أجهزة – حد أعلى 4 – تعمل بأنظمة مختلفة وإمكانية مزامنة المحادثات فيها بشكل سلس.

تدعم واتساب إمكانية تشغيل أكثر من رقم على نسخة الويب، لكنها حاليًا تختبرها لتتوفر في التطبيقات الرسمية على أنظمة التشغيل.

ويقوم دعم نسخة الويب من خدمة المراسلة على تأكيد الدخول من خلال التطبيق الأساسي، حيث يتطلب فتح الحساب إلى تشغيل الرقم على التطبيق الأساسي أثناء عملية تشغيله عبر الويب، ويدعم بذلك مزامنة المحادثات. لكن ذلك يعني تشغيل الرقم إما على نظام تشغيل أندرويد أو على النظام المنافس iOS وليس الإثنين معًا كون الخدمة لا تدعم تشغيل نفس الرقم على عدة أجهزة.

لكن التحديث المنتظر والذي يخضع لعملية اختبار، سيجعل من ذلك ممكنًا، وبالتالي إمكانية تشغيل نفس الرقم من أي جهاز ونظام.

ستمثل هذه الميزة إضافة كبيرة للمستخدمين الذين يعملون أجهزة بأنظمة مختلفة مثل هاتف أندرويد وجهاز آيباد أو حاسوب بنظام ويندوز.

الجدير بالذكر أن واتساب تختبر في الوقت الحالي ميزة أخرى تتمثل في كتم المحادثات من جهات محددة إلى الأبد.

المصدر:

WABetaInfo