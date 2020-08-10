مايت 40 سيحمل معالج كيرين الأخير . . وكوالكوم تطالب باستثناء بيع معالجات لهواوي

صرح الرئيس التنفيذي لشركة هواوي Richard Yu بأن هاتفهم الرائد القادم مايت 40 سيكون الأخير بمعالج كيرين من الفئة الراقية، حيث جاء تصريحه على هامش قمة مؤسسة تكنولوجيا المعلومات الصينية 2020.

موضحاً أن الشركة لن تكون قادرة على استخدام رخص التصنيع التي تحتاجها للاستمرار في بناء سلسلة المعالجات الراقية كيرين 9000 بعد تاريخ 15 سبتمبر المقبل؛ أي موعد دخول قرار منع بيع الشركات الأمريكية أي مكونات لهواوي دون تصريح الحكومة قيد التنفيذ.

حيث أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مايو الماضي قراراً يمنع الموردين الأمريكين من بيع المكونات لهواوي بالإضافة لبنود قائمة الحظر؛ وعَقِب القرار تصريحُ من صانعة الرقاقات التايوانية TSMC قالت فيه أنها لن تستمر في تزويد هواوي بالرقاقات بعد التاريخ المعلن، بينما ستكمل أي طلبات معلقة.

وفي خضم هذه المعضلة الكبيرة التي تواجهها هواوي تبقى الخيارات بالتوجه لشركات صينية بديلة محدودة بل ولا ترتقي للمستوى المطلوب ونذكر على سبيل المثال SMIC التي لا تملك القدرة حالياً لسد العجز الحاصل.

معالجات كوالكوم وهواوي . . .

لكن بصيص أمل _لا يُبنى عليه الكثير _ لاح من جديد فوفقاً لتقرير وول ستريت جورنال فإن صانعة الرقاقات الأمريكية كوالكوم تمارس ضغوطات على الحكومة الأمريكية لإزالة بعض العقبات من أمامها ومنحها استثناءات تتيح لها ببيع هواوي معالجات سنادراجون.

حيث وضحت الشركة بأن الحظر المفروض على الشركة الصينية لن يشكل سداً أمام حصولها على المكوانات الأساسية من شركات عالمية أخرى، في تنبيه منها إلى انعكاس الأمر بشكل سلبي على منافسة الشركات الأمريكية في السوق.

وخصوصاً في سوق الجيل الخامس حيث قالت كوالكوم أن تقييد ومنع الشركة من بيع هواوي سيعطي الشركات الأجنبية أفضلية في هذا السوق حيث أن قرارات المنع والحظر لا تنطبق الشركات الأخرى.

وبينما ترى كوالكوم مصلحةً شخصيةً وعائداً على الاقتصاد الأمريكي بمنحها بعض الاستثناءات؛ لا يأخذ المشرعين الأمور بهذه السهولة حيث أن أي استثناء بهذا الخصوص سيفقد قائمة الحظر حضورها وجوهرها؛ مع الأخذ بعين الاعتبار ان الشق البرمجي الأمريكي المتمثل في جوجل مازال يخضع لقرارات صارمة تمنعه من التعامل مع الشركات الصينية.

Engadget