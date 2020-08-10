تويتر تدخل محادثات للاستحواذ على تطبيق تيك توك (تقرير)

تويتر تعرب عن اهتمامها بتطبيق تيك توك وتدخل محادثات مبدئية بغرض إبرام صفقة للاستحواذ عليه

على مدار الأسيوع الماضي احتلت أخبار مايكروسوفت-تيك توك الواجهة كما ازدادت وتيرتها عقب تأكيد الأولى دخولها مفاوضات جدية للاستحواذ على التطبيق الصيني؛ لكن في ساحة أشبه ما تكون بالخالية من المنافسين. ليبدو أن الأمر سيتغير بعد إعراب تويتر عن اهتمامها بالتطبيق ودخولها على خط الاستحواذ الساخن وفقاً لوول ستريت جورنال.

حيث أشار تقرير الجريدة إلى تويتر بكونها أخر الشركات المهتمة بالاستحواذ على تيك توك وقد دخلت بالفعل في حلقة من المفاوضات المبدئية سعياً وراء هذا الهدف؛ بيد ان التفاصيل مازالت مبهمة ولا تتوفر أي معلومات حول مدى جدية الشبكة أوقدرتها على تجاوز تحديات صفقة كبيرة يلعب فيها البعد السياسي دوراً مهماً.

فيما يعد التحدي الأكبر حالياً أمام صفقة الاستحواذ _بعض النظر عن الطرف المستحوذ_ هو الأمر التنفيذي الذي أقره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 أغسطس ويقضي بحظر التعامل مع شركة ByteDance مالكة التطبيق في غضون 45 يوماً.

مما يعني زيادة الضغط على الطرف الأمريكي الراغب بالاستحواذ ولو شكلياً _مايكروسوفت أو تويتر_ بتخليص الصفقة ضمن وقت زمني محدد ومحدود جداً لمعالجة قصية أمن قومي كما صدرها ترامب!

وبالعودة لموضوعنا الأساسي وتقرير وول ستريت من محادثات تويتر – تيك توك الجديدة، لا يبدو أن الشبكة الاجتماعية ستحظى بفرضة للاستحواذ حتى وإن كانت جادة؛ فالكفة ترجح لمايكروسوفت على الورق والواقع.

هذا مع عدم قطع الأمل تماماً في أن يكون لتويتر نصيب من الصفقة إذا ما عمد البيت الأمريكي لترتيب العملية وتوزيع الأدوار بأمر حكومي ظاهر أو خفي.

المصدر

WSJ