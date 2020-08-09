iRobot Coding تطبيق تعليمي جديد لتطوير البرمجيات على أندرويد

مع أكثر من 30 عامًا من الخبرة في بناء وبرمجة الروبوتات، يمكنك الآن تعلّم البرمجة مع أصدقائك على أندرويد بواسطة التطبيق الجديد iRobot Coding والذي سيكون له مكانة مرموقة بين المهتمين لما هو قادم بالكثير من المميزات والأدوات، ففي البداية ستكتشف الأكواد مع التطبيق بطريقة جديدة تمامًا، بحيث يُتيح لك التنقل بين العالم الحقيقي والافتراضي للروبوتات.

كما وتم تصميم التطبيق لينمو مع تقدّم مهاراتك، بحيث يمكن للمبتدئين البدء بأكواد الرسومات قبل التقدّم إلى الترميزات الهجينة، متبوعًا بتشفير النص الكامل بلغة البرمجة سويفت “Swift”، وسوءا كنت تتعلم البرمجة للمدرسة، أو كإعداد مهني، سيمنحك التطبيق تجربة أكواد مخصصة تتطور باستمرار مع مهاراتك.

ولعل أفضل ما يُقدّمه لنا تطبيق iRobot Coding أنه يدعم مشاهدة التعليمات التعليمات البرمجية أثناء العمل معًا، بالتالي توفير تجربة تعزز الترميز بالنتائج المرئية والمادية، والتي يصعب العثور عليها في تطبيقات البرمجة الأخرى.

أخيرًا، هذا التطبيق متوفّر للتحميل بشكل مجاني وبالكامل، وبدون أي مشتريات داخلية او حتى إعلانات، ويكفي للعمل معه أن يكون جهازك يعمل بإصدار نظام تشغيل أندرويد 7.0 فأحدث.

تحميل تطبيق iRobot Coding عبر متجر جوجل بلاي.