يساعدك تطبيق Fit Companion على إبقائك نشطًا من خلال التذكيرات والأهداف

Fit Companion هو تطبيق للياقة البدنية يساعد المستخدمين على البقاء نشطين طوال اليوم من خلال التذكيرات والأهداف باستخدام بيانات الوقت الحالي لخدمة Fit من جوجل ، كما ويسمح لك التطبيق بتحليل بيانات اللياقة البدنية في Fit مع القدرة على ربط مصدرين على نفس الجدول وتجميع البيانات بفواصل زمنية من دقيقة واحدة إلى شهر.

كذلك، لدى التطبيق القدرة على تحليل تفاصيل معدل ضربات القلب ومراقبة التقدم على جميع الأهداف المخصصة مباشرة على الشاشة الرئيسية للهاتف الذكي وذلك بفضل التطبيقات المصغرة “الويدجت”، وهناك الدعم لساعة اندرويد الذكية، مما يُوفّر إمكانية عرض الأهداف ودقائق الحركة والتذكيرات والنشاط والرسوم البيانية وأكثر.

وبالانتقال إلى إعدادات تطبيق Fit Companion، يمكنك تعيين الحد الأدنى لوقت الحركة أو عدد الخطوات أو وقت النشاط لكل ساعة وتفعيل التذكيرات بشكل مستقل حسب أيام الأسبوع.

أخيرًا، يتوفّر تطبيق Fit Companion لنظام أندرويد مجانًا مدعومًا بعملية شراء اختيارية تتمثّل في الدعم لتصدير البيانات، وذلك بهدف المزيد من التحليل وإضافة المزيد من الأهداف.

تحميل تطبيق Fit Companion عبر جوجل بلاي.