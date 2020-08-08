توشيبا تخرج نهائياً من قطاع الحواسب المحمولة

شركة توشيبا اليابانية تقرر الخروج من قطاع إنتاج الحواسب المحمولة الكاملة بشكل نهائي.

خسر قطاع الحواسب الشخصية والمحمولة لاعباً كبيراً كان اسمه يتردد بين الكبار دائماً، إن لم تكن قد اقتنيت إحدى حواسبها، فإنك على الأرجح سمعت بها. حيث خرجت شركة توشيبا اليابانية رسمياً من قطاع الحواسب الشخصية.

كانت الشركة اليابانية قد باعت قطاع الحواسب الشخصية والمحمولة إلى شركة شارب عام 2018 بسعر 36 مليون دولار فقط واحتفظت لنفسها بحصة 19.9% فقط. وأواخر يونيو الماضي أتممت شارب الاستحواذ على كامل الحصة المتبقية، بهذا يكون اسم توشيبا كعلامة تجارية للحواسب الشخصية قد وصل إلى نهايته.

عملياً منذ استحواذ شارب على توشيبا قامت بتغيير اسمها إلى Dynabook وهو اسم أحد حواسب توشيبا الناجحة في اليابان، وأطلقت بضعة أجهزة لإحياء العلامة التجارية، لكنها لم تفلح بكسب أية حصة سوقية مهمة.

كانت الشركة اليابانية تسيطر على سوق الحواسب المحمولة في الفترة الواقعة ما بين أواخر التسعينيات إلى أواخر الألفية. وتميزت حواسبها بالأداء العالي وقلة الأعطال، لكن ما كان يعيبها هو تصاميمها التقليدية، وهذا ما جعل الشركات المنافسة خاصة الأميركية أن تطلق تصاميم عصرية تلبي تطلعات الزبائن، وهو ما وضع نهاية لمشوار الشركة.

يذكر أن الشركة تصنع بعض المكونات وسيستمر عملها فيها مثل أقراص التخزين الداخلية والمحمولة، لكنها خرجت من قطاع تصنيع الحواسب الشخصية والمحمولة الكاملة.

المصدر:

The Register