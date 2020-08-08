تتيح لك أداة الرفاهية الرقمية الآن تجاوز “وضع التركيز” لمدة 5 دقائق

أداة الرفاهية الرقمية من جوجل على نظام تشغيل أندرويد ترفع من مدة وضع التركيز إلى 5 دقائق.

لا يخفى على أحد اهتمام شركة جوجل الزائد في أداة الرفاهية الرقمية في نظام تشغيلها الأندرويد، حيث شيئًا فشيئًا تجعل من أداتها هذه أداة قوية لإدارة الهاتف الذكي للحد من استخدامه، ويُذكر أنه في العام الماضي، قدّمت الشركة ميزة “وضع التركيز” التي من خلالها اكتسبت الأداة طريقة سريعة لإيقاف العديد من التطبيقات مؤقتًا في نقرة واحدة.

الآن وعبر تحديث جديد للتطبيق، يمكن لمستخدمي أندرويد تجاوز وضع التركيز لمدة خمس دقائق إذا كان هناك حاجة حقًا إلى فتح تطبيق أثناء تنشيط الوضع، وذلك بدلاً من أخذ استراحة من وضع التركيز، والتي تعيد تمكين جميع التطبيقات التي يجب إيقافها مؤقتًا.

من ناحيته أيضًا، يمكنك الآن تجاوز الوضع على أساس كل تطبيق، وما عليك سوى النقر فوق الرمز الرمادي للتطبيق الذي تم إيقافه مؤقتًا للحصول على نافذة منبثقة بها خيار استخدام التطبيق لمدة 5 دقائق، مما سيتم تفعيل استخدام التطبيق دون إيقاف تشغيل وضع التركيز بالكامل.

أخيرًا، هذا الدعم متاح في الوقت الحال مع نسخة Digital Wellbeing 1.0.322 المتوفّرة حاليًا من على متجر جوجل بلاي، وبنفس الوقت، يمكنك الحصول عليها عبر التحميل الجانبي “APK” من هنا.