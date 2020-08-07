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13 تطبيق و 14 لعبة متاحة مجانا ولفترة محدودة على أندرويد
مجموعة جديدة من تطبيقات و ألعاب أندرويد المدفوعة ولكنها متاحة حاليًا مجانًا ولفترة محدودة، بالتالي ستكون هذه المجموعة صفقة كبيرة لمستخدمي النظام المذكور، الآن دعونا نبدأ مباشرة بذكر هذه الألعاب والتطبيقات ( 13 تطبيق و 14 لعبة أندرويد).
13 تطبيق
- Kosmos – Work Time Tracker, Job Timesheet : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Vape Toolbox : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Augustro Music Player (67% OFF) : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Cerco Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
- Flax – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Gento – Q Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Graby – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Graby Spin – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Krix Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Mingo Premium – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Olmo – Premium Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Smoon UI – Squircle Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Yomira – Premium Icon Pack (New) : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
14 لعبة
- Nail That Coin : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
- Pirates Outlaws : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Defender Battle: Hero Kingdom Wars – Strategy Game : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Into the Void : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Trig or Treat : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- WoodBox : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- The Weapon King VIP – Making Legendary Swords : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Assassin Lord : Idle RPG (Magic) : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Bug School: Learn Kindergarten Skills : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- D7: pack the colored Dominoes per 7. Casual game. : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Superhero Armor: City War – Robot Fighting Premium : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Superheroes Junior: Robo Fighting – Offline Game : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Terra Fighter 2 Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- The Pulse : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.