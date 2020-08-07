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13 تطبيق و 14 لعبة متاحة مجانا ولفترة محدودة على أندرويد

أحمد سعيد 7 أغسطس 2020
دقيقة واحدة
13 تطبيق و 14 لعبة متاحة مجانا ولفترة محدودة على أندرويد
13 تطبيق و 14 لعبة متاحة مجانا ولفترة محدودة على أندرويد

مجموعة جديدة من تطبيقات و ألعاب أندرويد المدفوعة ولكنها متاحة حاليًا مجانًا ولفترة محدودة، بالتالي ستكون هذه المجموعة صفقة كبيرة لمستخدمي النظام المذكور، الآن دعونا نبدأ مباشرة بذكر هذه الألعاب والتطبيقات ( 13 تطبيق و 14 لعبة أندرويد).

13 تطبيق

 

  1. Kosmos – Work Time Tracker, Job Timesheet : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 2 يوم.
  2. Vape Toolbox : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
  3. Augustro Music Player (67% OFF) : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
  4. Cerco Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
  5. Flax – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
  6. Gento – Q Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
  7. Graby – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
  8. Graby Spin – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
  9. Krix Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
  10. Mingo Premium – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
  11. Olmo – Premium Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
  12. Smoon UI – Squircle Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
  13. Yomira – Premium Icon Pack (New) : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم.

14 لعبة

 

  1. Nail That Coin : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
  2. Pirates Outlaws : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
  3. Defender Battle: Hero Kingdom Wars – Strategy Game : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
  4. Into the Void : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
  5. Trig or Treat : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
  6. WoodBox : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
  7. The Weapon King VIP – Making Legendary Swords : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
  8. Assassin Lord : Idle RPG (Magic) : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  9. Bug School: Learn Kindergarten Skills : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
  10. D7: pack the colored Dominoes per 7. Casual game. : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
  11. Superhero Armor: City War – Robot Fighting Premium : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
  12. Superheroes Junior: Robo Fighting – Offline Game : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
  13. Terra Fighter 2 Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
  14. The Pulse : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
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