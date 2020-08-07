واتساب تطلق فلاتر البحث المتقدمة لبعض مستخدمي الإصدار التجريبي

عندما يتعلّق الأمر بوظيفية البحث في تطبيق واتساب، فهي جيدة نوعًا ما، حيث تُساعدك في العثور على محادثاتك وكلمات رئيسية معينة إذا كنت تعرف ما تبحث عنه، ولكنه دائمًا ما يعرض النص على أنه نتائج، الآن تريد واتساب تغيير ذلك، حيث تم الكشف عن فلاتر البحث المتقدمة لبعض مستخدمي الإصدار التجريبي من التطبيق، التي بدورها ستُساعد على تضييق نطاق النتائج باستخدام عوامل تصفية محددة، مثل النصوص والصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF والصوت والمزيد.

من ناحيته، هذه الميزة متاحة لعدد محدود من مستخدمي الإصدار التجريبي “2.20.197.7 إلى 2.20.197.10″، وحتى لو كنت تعمل على أحد هذه الإصدارات فليس من الضروري أن تكون متاحة لك، كون أن الإطلاق أيضًا من جهة الخادم.

على كلٍ، في حالة وصول الدعم لك، والنقر على أيقونة البحث، داخل التطبيق ستُلاحظ وجود فقاعات مليئة بالفلاتر، حدد الفلتر وسيسمح واتساب لك بالبحث في الدردشة بناءًا على النوع الذي اخترته، وبالنسبة لأشياء مثل الصور أو مقاطع الفيديو، من المفترض أن ترى مجموعة من جميع الوسائط التي تلقيتها أو شاركتها مباشرة بعد اختيار الفلتر.

أخيرًا، وكما أشرنا سابقًا، هذه الميزة متاحة في الإصدارات التجريبية من تطبيق واتساب، ويمكن تجربة حظك بتحميل أحدث إصدار تجريبي WhatsApp v2.20.197.10، ونظرًا لأنها من جهة الخادم، فمن المتوقع جدًا أن تكون غير متاحة هذه الأوقات.

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