TeamViewer يدعم الآن التحكم الكامل عن بعد في أجهزة بيكسل وشاومي

هناك العديد من التطبيقات والخدمات التي تُمكّن المستخدمين من التحكم عن بعد بأجهزة الأندرويد، ولعل تطبيق TeamViewer أشهرها، بحيث عادةً يتم الاستعانة بهذا التطبيق لإصلاح بعض المشاكل المتعلقة بالهاتف عن بعد، ومع ذلك، لم يدعم التطبيق التكامل الكامل مع أجهزة بيكسل وبعض الأجهزة الأخرى.

الآن، أصبح هذا من الماضي، حيث حصل تطبيق TeamViewer على تحديث جديد وبات يدعم التحكم الكامل عن بُعد لجميع الأجهزة التي تعمل بإصدار أندرويد 7.0 فأحدث، على أن تتطلب هذه الوظيفة مكونًا إضافيًا يمكن تحميله كتطبيق منفصل من على متجر جوجل بلاي، بالتالي بفضل هذه الإضافة أصبح التطبيق يدعم هواتف مثل بيكسل وشاومي وأوبو.

أخيرًا، هذه الإضافة ستكون مُرحّب بها وبشدة من قبل مستخدمي اندرويد، حيث في السابق، كان التطبيق يُشارك الشاشة بدلًا من عملية التحكم الكاملة عن بعد، والتي أيضًا يجب تنفيذها على أساس كل جهاز.، بالتالي مع هذه الإضافة العامة الجديدة، يجب أن يكون كل هاتف يعمل بنظام اندرويد 7.0 فأحدث قادرًا على التحكم عن بُعد وبشكل كامل.

تحميل تطبيق TeamViewer QuickSupport.

تحميل إضافة TeamViewer Universal Add-On‏.

المصدر:

Team Viewer.