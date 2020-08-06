ميدياتك تكشف عن مودم T700 5G للحواسيب المحمولة بالتعاون مع إنتل

في تعاون مشترك مع شركة إنتل كشفت شركة ميدياتك عن مودم T700 5G المخصص للعمل بالتوافق مع الجيل القادم من الحواسيب المحمولة العاملة برقاقات إنتل.

وأوضحت ميدياتك أن مودم الجيل الخامس T700 يدعم تقنية Sub-6 5G حيث قامت الشركة باختبار الرقاقة على شبكات الجيل الخامس القائمة بذاتها ولا تعتمد على تقنية 4G LTE كما قالت الشركة أن الرقاقة تدعم شبكات الجيل الخامس الأخرى التي تعتمد في بنيتها على الجيل الرابع.

كما وعدت ميدياتك بأن مودمها سيعطي كفاءة أداء عالية لن تؤثر على الحواسيب المحمولة أو تستنزف بطاريتها في ظل توفير سرعة اتصال عالية عبر شبكات اتصال 5G ستخدم ماليكها وتساعدهم في انجاز أعمالهم في أي مكان دون قيود.

جدير بالذكر أن غالبية الحواسيب المحمولة المدعومة بمودم الجيل الخامس تم الإعلان عنها بداية العام وبالأخص خلال معرض الكترونيات المستهلك CES 2020، حيث كان منها إنتل Latitude 9510 2-in1 و إتش بي Elite Dragonfly G2 ولينوفو Flex 5G حيث جاءت كلها بمودمات من الشركة السباقة في هذا المجال ” كوالكوم “.

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المصدر:

Engadget