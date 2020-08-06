مايكروسوفت تختبر تشغيل تطبيقات أندرويد على ويندوز

الآن بامكانك تجربة تشغيل تطبيقات أندرويد على حاسبك جنباً إلى جنب مع تطبيقات ويندوز ضمن اختبار جديد بدأت به مايكروسوفت.

هذا الأمر متاح من خلال تطبيق مايكروسوفت Your Phone على ويندوز بأحدث نسخة تجريبية له والذي يتيح لك الوصول إلى تطبيقات أندرويد الموجودة في هاتفك وتشغيلها مباشرة من الحاسب.

سيتم تشغيل كل تطبيق بنافذة مستقلة خاصة به على الحاسب ويمكنك تصفحها وكأنك تمسك هاتفك، وأيضاً يمكنك التنقل فيما بينها عبر alt+tab وحتى تثبيتها في شريط المهام أو قائمة ابدأ.

قد لا تعمل كل التطبيقات بهذه الطريقة حيث أن بعضها تمنع بثها على شاشات أخرى ما سيظهر لك شاشة سوداء بدلاً من شاشة التطبيق، وبعض التطبيقات والألعاب لاتدعم الفأرة ولوحة المفاتيح كأدوات إدخال أو قد تواجه مشاكل في الصوت.

بالبداية ستدعم الميزة بعض هواتف سامسونج الرائدة من فئات نوت و إس و A والهواتف القابلة للطي وتحتاج لنسخة أندرويد 9.0 فأعلى لتعمل، ومن المؤكد لاحقاً ستدعم المزيد من الهواتف والشركات المصنعة وتتوفر بنسخة نهائية في ويندوز.

المصدر:

Windows Blog