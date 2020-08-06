سوني تطلق سماعات WH-1000XM4 اللاسلكية في الشرق الأوسط وأفريقيا

أعلنت شركة سوني اليوم عن طرحها سماعات WH-1000XM4 اللاسلكية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي تمثل الجيل الرابع من سماعات الرأس بتقنية إلغاء الضجيج من فئة 1000X من الشركة والحائزة على عدة جوائز. تتميز السماعة بالحفاظ على مزايا الجيل السابق WH-1000XM3 ، بالإضافة إلى عدد من المزايا الذكية التي تسمح بميزة التحكم بالصوت وزيادة مستوى إلغاء الضجيج، وتعديل الأصوات المحيطة بشكل تلقائي.

تحوي WH-1000XM4 معالج QN1 عالى الدقة لإلغاء الضجيج ونظام صوت جديد باسم BLUETOOTH Audio SoC. وتوفر معها تجربة مميزة بفضل احتوائها على أفضل تقنية لإلغاء الضجيج من سوني للتقليل من الإشارات الصوتية العالية والمتوسطة، وذلك بفضل الميكرفونات المتوفرة في كل جهة وتعمل على إلغاء الضجيج عبر تقنية الحساسات المزدوجة التي تلتقط الأصوات المحيطة وتنقلها إلى معالج QN1 العالي الدقة لإلغاء الضجيج. فيما تلتقط تقنية BLUETOOTH Audio SoC وهي النظام المزود في الشريحة، البيانات لتعديل صوت الموسيقى بمعدل 700 مرة في الثانية.

مقارنة أداء إلغاء الضجيج بين طرازي WH-1000XM4 و WH-1000XM3

عبر تقنية الذكاء الاصطناعي Edge-AI تعمل تقنية DSEE ExtremeTM على إعادة تجميع الصوت المفقود بدقة أعلى في مرحلة ضغط ملفات الموسيقى رقميًا لتجربة متكاملة وأكثر دقة كما تقول سوني. وتسهم تقنية Edge-AI بتحليل الموسيقى في الوقت الفعلي لتميز الآلات وأنواع الموسيقى والعناصر الفردية لكل أغنية لاستعادة مجموعة واسعة من الأصوات المفقودة من جراء ضغط ملفات الموسيقى لتجربة استماع مميزة وأكثر ثراء. ولبناء نظام الذكاء الاصطناعي، عملت سوني مع استديوهاتها الموسيقية Sony Music Studios في طوكيو لجمع بيانات عن الموسيقى للوصول إلى رؤية حقيقية حول العناصر التي تسهم في تأليف إشارات موسيقية محددة.

كما يمكن الاستفادة من تقنية الصوت 360 Reality Audio الجديدة عبر سماعات الرأس WH-1000XM4 عند تنزيل تطبيق خدمات البث على هواتف أندرويد أو آيفون. والتي بدورها تحول الصوت بالمحيط بالكامل وبشكل أشبه بالواقع.

مزايا متنوعة

وهناك نظام التحكم التكيفي في الصوت Adaptive Sound Control الذي بإمكانه الآن تمييز الأصوات المحيطة وتعديل الصوت بشكل تلقائي بعد التعرف على الموقع الذي تزوره بانتظام. وبعد فترة، يبدأ النظام بالتعرف على الأماكن التي تزورها بانتظام مثل مكان العمل، النادي الرياضي، والمقهى لتعديل الصوت بما يتناسب مع الأجواء المحيطة بك. ويتيح تطبيق Sony | Headphones Connect App للمستخدمين الاستمتاع بميزة تحديث نظام الأصوات المحيطة تلقائيًا عند التنقل بين الأماكن.

كما أن هناك ميزة Speak-to-Chat المبتكرة والتي تتيح التواصل مع الأفراد في المكان مع الاحتفاظ بالسماعات، مثل طلب القهوة أثناء الاستماع للموسيقى. حيث يمكن للسماعات التعرف صوت المستخدم عند البدء في التحدث، مما يعني أنها ستعمل على إيقاف الموسيقى، كي يتسنى لك الاستماع للأصوات المحيطة والتواصل دون الحاجة لإزالة السماعات، وتتابع الموسيقى التشغيل بعد مرور 30 ثانية على آخر كلمة قالها المستخدم. وبجانب ذلك، يتيح نظام الانتباه السريع المتوفر في سماعات WH-1000XM4 للمستخدمين التواصل مع الأفراد مع الاحتفاظ بسماعات الرأس من خلال وضع اليد اليمنى على قطعة الأذن لخفض الصوت فورًا والاستماع إلى الصوت الخارجي.

وتأتي سماعات WH-1000XM4 الجديدة من سوني مع ميزة “اكتشاف إرتداء السماعات” والتي تتعرف على وضعية إرتداء السماعات للتحكم بتشغيل الموسيقى والاحتفاظ بالبطارية لفترة أطول. ومن خلال هذه الميزة تتوقف السماعات عن تشغيل الموسيقى عند إزالتها من الأذن وتتابع تشغيلها بشكل تلقائي من خلال مستشعر حسي ووحدتَي استشعار تسريعي لتوفير أقصى درجات الراحة عند استخدام السماعات.

وتضيف السماعات تقنية التعرف الدقيق على الصوت Precise Voice Pickup التي تتحكم بخمس ميكروفونات في السماعات لمعالجة الإشارات الصوتية بشكل متطور لالتقاط الأصوات بوضوح ودقة لإجراء مكالمات دون الحاجة إلى اليدين.

يمكن وصل السماعات بأكثر من جهاز والتنقل بين الأجهزة بكل سهولة

تتيح سماعات WH-1000XM4 وصلها مع جهازين في ذات الوقت بفضل تقنية البلوتوث. فعند استلام مكالمة على سبيل المثال، تتعرف السماعات على الجهاز المتلقي لها وتصل المستخدم به مباشرة. كما يمكن التنقل بالسماعات بين الجهازين من خلال نقرة واحدة.

وتدعم السماعات تقنيتي NFC والبلوتوث مع بطارية تعمل لمدة 30 ساعة ويمكن شحنها لمدة 10 دقائق وتشغيلها لمدة 5 ساعات.

كما تدعم ميزة التوافق السريع Fast Pair من جوجل ليتسنى للمستخدم معرفة مكان السماعة عبر صوت الرنين.

فيما توفر السماعة الجديدة الدعم لمساعد جوجل الصوتي ومساعد أليكسا من أمازون لتمكين المستخدم بالقيام بالمهام أسرع.

توافر WH-1000XM4

تأتي سماعات سوني اللاسلكية والرائدة في مجال إلغاء الضجيج، باللونين الأسود والفضي البلاتيني على أن تكون متوفرة في الشرق الأوسط بداية من شهر أغسطس 2020.