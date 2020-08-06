ثغرة أمنية في تطبيق تويتر على أندرويد قد تكشف عن الرسائل المباشرة

ضربة موجعة تتلقاها تويتر مع وجود ثغرة كبيرة على تطبيق أندرويد ربما تؤدي لكشف الرسائل، بعد أيام من الاختراق الكبير.

تلقت شركة تويتر اليوم ضربة أمنية أخرى، حيث أقرّت بوجود ثغرة أمنية في تطبيقها على نظام التشغيل أندرويد التي بدورها قد تكشف عن بيانات خاصة مثل الرسائل المباشرة، في السياق ذاته، أكدت الشركة على إصلاح المشكلة، وهي في الأساس تتعلق بمشكلة أمنية أساسية لنظام تشغيل أندرويد والتي تؤثر فقط على إصدارات النظام 8 / 9 كما أشارت تويتر.

أيضًا، أشارت الشركة إلى أن حوالي 96% من الأشخاص الذين يستخدمون منصتها على نظام تشغيل أندرويد لديهم بالفعل تصحيح الأمان لهذه الثغرة، والأهم من ذلك، أنها لم تعثر على أي دليل على استغلال هذا العيب الأمني​​، ولكن لا يمكن التأكد تمامًا.

ولضمان أمان مستخدمي نظام تشغيل أندرويد، قامت تويتر بتحديث تطبيقها ووضعه على المتجر، وبالتزامن مع ذلك، أرسلت أيضًا إشعارات داخلية للمتضررين، طالبة منهم تحديث التطبيق بأقرب فرصة ممكنة.

أخيرًا، تأتي هذه المشكلة الأمنية في وقت سيء تعيشه تويتر، حيث كما هو معلوم للجميع، قد واجهت الشركة مؤخرًا مشكلة اختراق واحتيال كبيرة متعلقة بالعملات الرقمية “البتكوين”، التي بدورها أثّرت على حسابات رفيعة المستوى، على كلٍ، نأمل بأن تكون الأمور قد رجعت لنصابها، ونهيب بمجتمع تويتر على أندرويد بتحديث التطبيق الآن.

المصدر:

CNBC