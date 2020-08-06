انستجرام تقدم ميزتها الجديدة Reels المنافسة لتطبيق تيك توك

بعد عدة أشهر من الاختبار، أطلقت انستجرام أخيرًا ميزتها Reels التي تُعد طريقة جديدة لإنشاء واكتشاف مقاطع فيديو قصيرة ومسلية على الشبكة الاجتماعية، وبين قوسين، هذه الميزة ما هي إلّا استنساخ للأفكار القادمة في تطبيق تيك توك الغني عن التعريف، والذي يواجه حاليًا خطر الحظر بالمزيد من الدول.

بدوره، ليس المرة الأولى التي تقوم بها فيس بوك “الشركة الأم لانستجرام” بمحاكاة TikTok، ومع ذلك ميزة Reels هي الأفضل في تحقيق النجاح، كونها مدمجة في انستجرام الذي يُعد أكثر شعبية من فيس بوك بين المراهقين.

انستجرام Reels مشابهة لتطبيق تيك توك في الاستخدام ومختلفة بطريقة العرض

أما فيما يخص إمكانية الاستخدام، فهي مشابهة تمامًا لطريقة إنشاء ستوري في انستجرام، ولكن معها ستتمكن من تسجيل سلسلة من مقاطع الفيديو من كاميرا التطبيق، مضاف إليها مسارات صوتية وتأثيرات واقع معزز، وما هو زيادة عن القصص، هو ان Reels تتضمن المزيد، على سبيل المثال، أداة تسريع أو ابطاء الفيديو، وأداة محاذاة لقصات نمط تيك توك.

كذلك هناك اختلاف بين Reels انستجرام وقصص انستجرام، وهو يتمثّل في الطريقة التي يتم مشاركتها، فالأولى عند تحميلها سيتم مشاركتها تلقائيًا إلى قسم Reels الجديد في تبويب الاستكشاف “Explore”، مع خيار نشرها أيضًا في خلاصتك الرئيسية، كما ستكون جميع Reels قابلة للعرض في قسم مخصص من ملفك الشخصي، على غرار خاصية IGTV.

وعندما نتحدث عن الاختلافات بين التيك توك و Reels، فالخلاصات الرئيسية في تيك توك لا تتم بواسطة اشتراكات المستخدمين، ولكن بواسطة خلاصة “For You” المليئة بشكل لا نهائي بمقاطع الفيديو القصيرة، وهذا يسمح للمحتوى بالانتشار، أما في انستجرام، فقد أشار نائب رئيس المنتجات في الشركة “أن التوصيات ستكون منفصلة عن تلك التي تدفع لاستكشاف البقية، مع نهج يركز على المبدعين”.

بالتالي، لا يزال من غير الواضح بالضبط كيف ستعمل Reels أو مدى فعاليتها، ومع ذلك في حالة منح مستخدمي انستجرام أسباب للبقاء في التطبيق، فقد ينتهي المطاف بأن تكون الميزة منافسة وبشدة مع التيك توك.

أخيرًا، ستُلاحظ بعض Reels بتصنيف مميز، والتي هي عبارة عن مجموعة من الفيديوهات العامة التي اختارتها انستجرام بهدف المساعدة في اكتشاف المحتوى المبدع، في الختام، ستمنح ميزة Reels الأشخاص طرقًا جديدة للتعبير عن أنفسهم، واكتشاف المزيد مما يحبونه على انستجرام، ومساعدة أي شخص لديه طموح في أن يصبح منشئًا في الصدارة.

المصدر:

Instagram