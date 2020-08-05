ملخص مؤتمر سامسونج: كل ما تود معرفته عن سلسلة نوت 20 وأحدث أجهزة الشركة

أنهت شركة سامسونج قبل قليل مؤتمرها السنوي المعتاد Unpacked بالكشف عن عدة أجهزة أهمها سلسلة جالكسي نوت بإطلاق هاتفي Galaxy Note 20 وNote 20 Ultra ، بجانب الجهاز اللوحي Tab S7 بتصميم أنيق، ساعة Galaxy Watch 3 الذكية، سماعة Galaxy Buds Live بتقنية العزل الصوتي، وهاتف Galaxy Z Fold 2.

قدمت سامسونج تقنيات جديدة مع أجهزتها لعل أهمها تقنية نقل الملفات بسرعة فائقة UWP مع سلسلة نوت لمنافسة تقنية NFC.

كذلك من خلال سلسة نوت 20 أضافت سامسونج الوضع اللاسكلي على Samsung Dex وإمكانية القيام بمهمتين معًا بفضل الوضع المزدوج.

تحديثات أخرى أضافتها الشركة على سلسلة نوت لتسهيل مهمة المستخدمين عبر تطبيق الملاحظات من الشركة؛ حيث وفرّ دعم المزامنة في الوقت الفعلي، إمكانية استخدام التطبيق لتسجيل الملاحظات الصوتية وإضافة تعليق صوتي لأي ملاحظة، دعم ملفات PDF، إمكانية إنشاء مجلدات للمذكرات وتقسيمها، وأضاف التكامل مع Outlook.

على نفس الجانب، فقد حصل قلم S Pen على تحديثات بسيطة تزيد سرعة الاستجابة، وأضاف دعم الإيماءات للمزيد من التطبيقات.

ولم يقتصر تعاون سامسونج مع مايكروسوفت على Outlook بل سيشمل وصول Xbox Game Pass لهواتف الشركة الكورية.

جالكسي نوت 20 ألترا – Galaxy Note 20 Ultra

أضافت سامسونج مع هاتف جالكسي نوت 20 ألترا شاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.9 بوصة بدقة فائقة QHD+ وكثافة بكسل تصل 508 وهي محمية بطبقة Gorilla Glass 7 الذي يُعد أحدث زجاج حماية، وتتمتع بسرعة تحديث تصل 120 هرتز، فيما تبلغ سرعة الاستجابة 240 هرتز في الثانية. لكنها لن تتيح دقة QHD بسرعة التحديث 120 معًا كما هو الحال بجالكسي S20 ألترا.

يتسم الهاتف بكاميرا ثلاثية، مع 3 عدسات أساسية بالخلف ومستشعر ليزر لتحسين جودة التقاط الصور في الأماكن المعتمة، وتأتي العدسة الأولى والرئيسية بدقة 108 ميجا بكسل بفتحة غالق f/1.8، والعدسة الثانية واسعة جدًا بدقة 12 ميجا بكسل وفتحة غالق f/2.2، بجانب عدسة تصوير عميق بدقة 12 ميجا بكسل وفتحة غالق f/3.0.

ويدعم الهاتف التصوير بدقة فائقة جدًا تصل إلى 8K بمعدل 24 إطارًا في الثانية وتدعم التقريب 50× وميزة التقريب السريع.

أما الكاميرا الأمامية من نسخة ألترا فتأتي بدقة 10 ميجا بكسل مع فتحة غالق f/2.2 وبمزايا التركيز التلقائي والتصوير بدقة UHD.

سيتوفر الهاتف بذاكرة رام 12 جيجابايت وسعة تخزين بخيارين هما 256 جيجابايت و512 جيجابايت، وسيدعم بطاقات الذاكرة الخارجية.

كما سيجلب بطارية بسعة 4,500 ملي أمبير تدعم شحن سريع 45 واط، وسيضيف دعم تقنية الشريحة الإلكترونية المدمجة eSIM.

وسيتاح الهاتف بثلاثة ألوان هي الأبيض، الأسود، والبرونزي، وبسعر يبدأ من 4899 ريال سعودي لنسخة 4G و5299 ريال لنسخة 5G.

سامسونج جالكسي نوت 20 – Galaxy Note 20

يأتي جالكسي نوت 20 مع شاشة أصغر بقياس 6.7 بوصة لكنها من نوع Super AMOLED بدقة FHD+ أي أنها بوضوح أقل من نسخة ألترا خاصة وأن كثافة البكسل فيها 393، وستدعم سرعة تحديث 60 هرتز فقط.

يدعم الهاتف كاميرا ثلاثية؛ العدسة الأولى الرئيسية بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة غالق f/1.8، والثانية واسعة جدًا بدقة 12 ميجا بكسل وفتحة غالق f/2.2، والثالثة للتصوير العميق بدقة 64 ميجا بكسل وفتحة غالق f/2.0.

وتأتي الكاميرا الأمامية شبيهة بنسخة ألترا بدقة 10 ميجا بكسل بفتحة غالق f/2.2 وبمزايا التركيز التلقائي والتصوير بدقة UHD.

أما السعة التخزينية والذاكرة، فسيحمل الهاتف ذاكرة رام 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت – أي أنه سيكون بخيار وحيد.

وسيجلب الهاتف بطارية 4,300 ملي أمبير ودعم الشحن سريع 45 واط، وكذلك تقنية الشريحة الإلكترونية المدمجة eSIM مثل سابقه.

سيتوفر الهاتف باللون الأبيض، البرونزي، والأخضر المميز، وبسعر يبدأ من 3799 ريال سعودي لنسخة 4G وسعر 4199 ريال لنسخة 5G.

الساعة الذكية جالكسي واتش 3 – Galaxy Watch 3

تأتي ساعة سامسونج الجديدة Galaxy Watch 3 بتصميم كلاسيكي جميل وبنسختين 45 مم بشاشة 1.4 بوصة و41 مم بشاشة 1.2 بوصة، كما ستدعم تقنية الاتصال LTE، بجانب دعم GPS وميزة تتبع معدل ضغط الدم، مستشعر التخطيط الكهربي للقلب ECG، ومستشعر قياس نسبة الأوكسجين في الدم.

كما ستحمل ساعة Galaxy Watch 3 تجربة أكثر سلاسة للرد عن المكالمات عبر الإيماءات الحركية، وستوفر كذلك ميزة السقوط التي تدعمها ساعة آبل، حيث ستتمكن من تتبع أي سقوط للمستخدم لتصدر تنبيهًا لمدة 60 ثانية للتأكد من سلامته، وفي حال لم يتم الرد ترسل إحداثيات الموقع وتسجيل صوتي لمدة 5 ثواني لواحدت الطوارئ.

سماعة سامسونج جالكسي بودز لايف – Galaxy Buds Live

كما ظهرت في التسريبات تمامًا وعلى شاكلة حبة الفاصولياء أو كلية الإنسان مثلما كان يتحدث المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، جاءت سماعة سامسونج Galaxy Buds Live لتوفر للمستخدمين مزايا سابقتها لكن بتصميم أصغر يجعلها تختفي تقريبًا أثناء الاستخدام.

وبينما تتميز مواصفات سماعة سامسونج اللاسلكية الجديدة مع سماعة Galaxy Buds العادية، فإنها تضيف تقنية عزل الضجيج ولأول مرة.

ستتوفر سماعة Galaxy Buds Live باللون البرونزي المميز في أجهزة الشركة هذا العام وبسعر 819 ريالًا سعوديًا.

جالكسي تاب – Galaxy Tab S7

أعلنت سامسونج ضمن مؤتمرها عن الجهاز اللوحي Galaxy Tab S7 بتصميم أنيق بحواف صغيرة، ودعم القلم الذكي S Pen الذي سيأخذ حيزًا ضمن التصميم الأنيق بجانب الكاميرا الخلفية، وسيحمل كذلك لوحة مفاتيح منفصلة للقيام بمهام أكثر. وهذا الجهاز سيتاح بنسختين عادية ونسخة بلس.

سيتوفر الجهاز اللوحي Tab S7+ مع شاشة Super AMOLED بقياس 12.4 بوصة عالية الدقة وبسرعة تحديث 120 هرتز تحمل مستشعر بصمة تحتها تقول الشركة أنها الأكثر وضوحًا بين جميع الأجهزة اللوحية في العالم.

أما Tab S7 فسيأتي بشاشة LCD بسرعة تحديث 120 هرتز مع قياس 11 بوصة، ونفس المواصفات الداخلية لشقيقه الأكبر.

سيحمل الجهازان كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميجا بكسل و5 ميجا بكسل، تقابلها كاميرا أمامية 8 ميجا بكسل. وسيدعمان كذلك نظام صوتي مصمم من AKG ودعم تقنية Dolby Atmos.

ستحمل أجهزة سامسونج اللوحية الجديدة سعة تخزين 256 أو 512 أو 128 جيجابايت وذاكرة رام 6 أو 8 جيجابايت.

كذلك سيدعمان الشحن السريع 45 واط بفضل منفذ USB C، وبطارية 10,090 ملي أمبير للنسخة الأكبر و8,000 ملي أمبير للأصغر.

جالكسي فولد 2 – Galaxy Z Fold 2

يأتي Galaxy Z Fold 2 بتصميم شبيه كثيرًا بهواتف جالكسي نوت 20 مع شاشة تغطي الواجهة الأمامية ونظام كاميرات مشابه في الخلف، لكنه يختلف بإمكانية تحويله إلى جهاز لوحي عند فتحه من الداخل.

يتميز الهاتف بشاشة أمامية 6.2 بوصة من نوع OLED، فيما يبلغ حجم الشاشة الداخلية القابلة للطي عند فتحه 7.6 بوصة.

سيتاح الهاتف باللونين الأسود والبرونزي، لكن الشركة لم تعلن تفاصيل طرحه وسعره ووعدت بالمزيد من المعلومات في شهر سبتمبر.

قائمة أسعار أجهزة سامسونج كاملة في المملكة العربية السعودية: