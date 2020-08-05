مدير تسويق آبل فيل شيلر يترك منصبه

لا يمرّ مؤتمر لشركة آبل إلا ونجد فيه مدير التسويق الشهير فيل شيلر “Phil Schiller” على المسرح، هو ثاني أهم شخصية بعد تيم كوك الرئيس التنفيذي، ولم يعد اليوم مسؤولاً عن هذا المنصب، بل سيبقى مديراً لمتجر التطبيقات وقسم فعاليات الشركة.

ستعيّن آبل بدلاً منه غريغ جوزفياك” Greg Joswiak” الذي كان مدير تسويق المنتجات ليستلم كافة الجهود التسويقية للشركة.

تعوّل الشركة بشكل كبير في نجاحها على التسويق، فهو يتخطى الإعلانات ليشمل العلامة التجارية الأقوى في العالم، فهذا القسم مسؤول عن إدارة وتسويق منتجات الشركة والعلاقة مع المطورين وأبحاث التسويق.

يعمل جوزفياك في منصب إداري منذ أكثر من عشرين عام في شركة آبل وكان مسؤولاً بشكل مباشر عن تسويق المنتجات عالمياً خلال الأعوام الأربعة الماضية.

يذكر أن فيل شيلر يعمل بآبل منذ 33 عاماً وكانت له مساهمات في كل نجاحات الشركة، ولم يقتصر دوره على التسويق، بل كان يستعرض منتجات الشركة الجديدة في مؤتمراتها مثل ماك برو الأخير.

منحت الشركة مدير تسويقها السابق اسم منصب شرفي جديد وهو “زميل آبل” Apple Fellow وهو نوع من التكريم للشخصيات العريقة بعد أن يتراجع دورها من خلال تغييرات هيكلية جديدة.

لا يعني هذا أن شيلر سيتخلى عن العمل أو يتقلص تأثيره، ما زال متجر التطبيقات يساهم بأكثر من 23% من إيرادات آبل.

المصدر:

Apple