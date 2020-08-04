لوحة Gboard تحصل على الكثير من الاقتراحات الجديدة بما في ذلك الردود الذكية

يتسائل الكثيرون عن ضرورة تحميل لوحات مفاتيح تابعة لاطراف خارجية و لوحة مفاتيح Gboard الافتراضية من جوجل موجودة، حيث باستمرار تقوم الشركة بإضافة المزيد من المميزات والتحسينات عليها، وحاليًا، تأتي مع الكثير من الاقتراحات الذكية لعناصر الحافظة وصور GIF وملصقات البحث والبودكاست.

الآن ومع أحدث التحديثات والتجارب من جانب الخادم، تضيف جوجل ميزات أكثر استباقية، حيث يبلغ بعض المستخدمين عن رؤية ردود ذكية، بينما يرى آخرون توصيات الملصقات أعلى لوحة المفاتيح مباشرة أثناء الكتابة، كما وهناك أيضًا توصيات ذكية للبحث عن ملف GIF استنادًا إلى آخر نص أرسلته.

من جانبه، تُعد ميزة الردود الذكية هي الأكثر فائدة، فهي عكس الاقتراحات العادية ذات الثلاث الكلمات التالية والتي تظهر أعلى لوحة المفاتيح عند الكتابة، حيث تجلس هذه في فقاعات وتكون أقرب قليلاً إلى بعضها، لتبدو تمامًا مثل الاقتراحات التي تراها في الإشعارات أو رسائل جوجل.

أما فيما يخص اقتراحات الملصقات فهي تظهر في أعلى شريط لوحة المفاتيح، وعند النقر على أحد الملصقات، يمكن رؤيته كمعاينة أكبر، وفي حالة الضغط المستمر عليه، يمكن أن تطلب من لوحة مفاتيح Gboard إظهار المزيد من العناصر أو إيقاف تشغيل اقتراحات الملصقات تمامًا، ومن غير الواضح كيف ستعمل هذه الاقتراحات بالضبط أثناء كتابة نص، حيث أن الملصقات عادة ما تكون رسائل مستقلة.

أيضًا، هناك اقتراحات بحث سياقية بتنسيق GIF في لوحة مفاتيح Gboard والمبنية على رسالتك الأخيرة، بحيث يتم عرض مصطلحات مختلفة عند التوجه إلى بحث GIF في اللوحة.

أخيرًا، وكما أشرنا في السابق، فإن هذه الإضافات متفاوتة بوجودها بين المستخدمين، والغالبية منهم لم يصلهم بعد أي إضافة وذلك وفقًا لسياسة التحديث التي تتبعها جوجل من جهة خوادمها.