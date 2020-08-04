سناب شات سيدعم قريبًا إضافة الصوت إلى السنابات

تصل ميزة تسمح بإضافة الصوت إلى القصص في سناب شات على طريقة تطبيق تيك توك.

كشفت شركة سناب شات “Snapchat” عن تحديث مرتقب لتطبيقها سيُتيح للمستخدمين من إضافة المسارات الصوتية إلى سناباتهم، تمامًا كما هو الحال مع تطبيق تيك توك وإنستجرام، وأشارت الشركة أيضًا، بأن هذا الدعم سيُمكّن المستخدمين من إضافة الموسيقى إلى اللقطات الخاصة بهم إما قبل أو بعد بدء التصوير.

وفي هذا السياق، أبرمت سناب شات فعليًا عدّة صفقات مع عدد من الاستوديوهات، بما في ذلك مجموعة Warner Music Group و Universal Music Publishing Group، والتي ستسمح للشركة بالوصول إلى تصنيفاتها الموسيقية.

بدوره هذا الميزة متاحة حاليًا كتحديث بيتا “اختبار” محدود جدًا، على أن يتم إطلاقها للجميع في الخريف القادم، وعلى الرغم من أن الميزة لا تزال بعيدة كل البعد عن العديد من ميزات TikTok الأساسية، مثل مزامنة الشفاه أو إعادة خلط مقاطع الفيديو، إلا أن إضافة الموسيقى يمكن أن تساعد الشركة على التنافس مع منافسيها.

أخيرًا، تتسابق الآن كبرى الشركات أمثال فيس بوك وغيرها في دعم تطبيقاتها الاجتماعية لمزايا شبيهة بالتي موجودة على التيك توك، وذلك بسبب أن الأخير مهدد بالحظر في الولايات المتحدة والمزيد من الدول، بعد أن تم حظره بشكل رسمي في بعض الدول الأخرى.

المصد:

Engadget