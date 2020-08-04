جوجل تطلق ميزة نقل الملفات Nearby Share على نظام الأندرويد

أطلقت شركة جوجل ميزة المشاركة اللاسلكية الجديدة Nearby Share بعد شهور من التسريبات والإشاعات لتكون هي نسخة الأندوريد من تقنية المشاركة ونقل الملفات لاسلكياً من شركة آبل AirDrop.

حيث تم إطلاق الميزة اليوم بشكل رسمي على بعض نسخ هواتف بكسل الخاصة بالشركة وعدد من هواتف سامسونج فيما صرحت الشركة بأنها مستمرة بالعمل مع الشركاء من مصنعي الهواتف لجلب الميزة لدائرة أوسع من الأجهزة العاملة بنظام الأندويد خلال الأسابيع القليلة القادمة.

ومن المفترض أن تسهل الميزة إرسال واستقبال الملفات بين مستخدمي الأندويد عبر مجموعة من النظم توفرها الميزة، حيث يتم عرض أجهزة الأشخاص القريبين من المستخدم وبمجرد تحديد المستقبل وإرسال البيانات يصله إشعاراً ليكون صاحب القرار حينها بالقبول أو الرفض في عملية سهلة وسريعة.

حيث يقوم النظام باختيار أفضل طريقة لنقل البيانات وفقاً لعدة محددات سواء عبر البلوتوث أو وضع توفير الطاقة أو عبر الاقتران اللاسلكي ” peer-to-peer WiFi”.

لكن من السلبيات التي تحيط بالميزة _في حال الجهل المستخدم بتخصيص الإعدادت_ هو تعريض صاحبها لاستقبال بيانات غير مرغوب فيها من المحيط، لكن بتخصيص الإعدادات وتحديد خيارات الظهور متصلاً او مخفياً للجميع أو للأصدقاء فقط والجهات الموثوقة يمكن التغلب على هذه المشكلة، كما توفر الميزة مشاركة الملفات بالوضع خفي دون مشاركة هوية المرسل.

وأوضحت الشركة أن ميزة Nearby Share ستعمل مع أجهزة كروم بوك خلال الشهور القادمة وتوفر طريقة سهلة لتبادل الملفات بين أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية.

المصدر

Engadget