تويتر أمام عقوبة مالية محتملة قد تصل 250 مليون دولار بسبب إساءة استخدام البيانات

غرامة منتظرة بين 150 إلى 250 مليون دولار أمريكي من هيئة التجارة الفيدرالية على تويتر بسبب إساءة استخدام البيانات.

بدأت هيئة التجارة الفيدرالية الأمريكية التحقيق مع شركة تويتر منذ أكتوبر الماضي بسبب إساءة استخدام البيانات دون إذن أصحابها، ويبدو أن التحقيق يقترب من النهاية مع إمكانية تغريم شبكة التواصل الاجتماعي قيمة مالية بين 150 إلى 250 مليون دولار أمريكي مع اسدال الستار على التحقيق بالكامل، وذلك وفقًا لمعلومات ملف القضية.

كانت هيئة التجارة الفيدرالية الأمريكية قد فتحت تحقيقًا مع تويتر بسبب استخدام عناوين البريد الإلكتروني وأرقام هواتف المستخدمين لاستهدافهم بالإعلانات.

وتتطلب تويتر دائمًا من المستخدمين تزويدها بعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف لإبقاء الحسابات أمنة، لكنها استغلت تلك البيانات لأغراض أخرى.

ويُعد استخدام البيانات الخاصة بالمسجلين في الشبكة الاجتماعية بدون إذنهم انتهاك واضح لحماية المستهلك، لا سيما عندما تقوم بطلب المعلومات لأغراض محددة ومن ثم تستخدمها لأغراض أخرى بهدف تحقيق الدخل من خلال استهداف المستخدمين بالإعلانات أو أي طريقة أخرى.

يُشار بأن تويتر نفسها تحدثت العام الماضي عن استخدام بيانات المستخدمين بطريقة خاطئة لمساعدة المُعلنين على استهداف الجمهور بالإعلانات.

وتعتبر خطوة الشركة بمثابة مخالفة واضحة للاتفاق الذي وقعته مع هيئة التجارة الفيدرالية عام 2011 لحماية المستخدمين والحفاظ على بياناتهم.

تأتي هذه الغرامة على تويتر بعد نحو سنة لتغريم فيس بوك 5 مليارات دولار أمريكي بسبب إساءة استخدام بيانات المستخدمين.

المصدر:

NY Times