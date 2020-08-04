ترامب يمهل تيك توك حتى 15 سبتمبر .. البيع أو الإغلاق

كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب منح شركة تيك توك مهلة حتى الخامس عشر من سبتمبر القادم، إما تبيع عملياتها في الولايات المتحدة أو سيتم إجبار التطبيق على الإغلاق في البلاد.

ولم يمانع الرئيس دونالد ترامب إن كانت مايكروسوفت أو غيرها ستستحوذ على العمليات الأميركية لتيك توك، لكنه يريد أن يتم الدفع لوزارة الخزانة الأميركية كجزء من الصفقة بدون الكشف عن المزيد من التفاصيل وآلية ذلك.

كانت مايكروسوفت قد أكدت بالأمس أنها أجرت مفاوضات مع الشركة الأم لتيك توك شركة ByteDance بشأن الاستحواذ على عمليات تيك توك في أميركا.

وعبّرت الشركة عن أملها بالتوصل إلى اتفاق قبل 15 سبتمبر المقبل بدون أن توضح أن هذا الموعد النهائي قد حدده الرئيس الأميركي.

من الواضح أن هناك انسجام تام بين الإدارة الأميركية وشركة مايكروسوفت حتى أن ما نشرته مايكروسوفت يتوافق مع مطالب الرئيس ترامب بما فيها العوائد المالية على وزارة الخزانة.

بحسب مايكروسوفت فإن الصفقة ستشمل عمليات تيك توك ليس فقط في الولايات المتحدة بل أيضاً كندا ونيوزيلندة واستراليا.

تقول رويترز أن مهلة 15 سبتمبر أعلنتها لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي أعطت مايكروسوفت مهلة 45 يوم لإتمام عملية الاستحواذ.

هناك إدعاءات متزايدة تعارض فكرة الاستحواذ وتميل أكثر لحظر التطبيق، وليس تيك توك وحده، بل أيضاً تطبيق WeChat الشهير.

ووعدت شركة مايكروسوفت في حال اتمت الاستحواذ فإنها ستوفر خصوصية وحماية أمنية لمستخدمي تيك توك حيث أنها ستنقل بياناتهم إلى داخل الولايات المتحدة وبهذا تمنع الصين من الاطلاع عليها.

يذكر أن لتيك توك ما يقارب 100 مليون مستخدم في الولايات المتحدة الأمريكية وأكثر من 1500 موظف.

المصدر:

NY Times