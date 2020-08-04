آبل تطلق نسخة محدثة من iMac بشاشة 27 بوصة لأول مرة

أعلنت شركة آبل عن نسخة محدثة من حهاز iMac تأتي لأول مرة بقياس شاشة 27 بوصة؛ كما طال التحديث المعالج المركزي _ليس من معالجات ARM بالطبع_ والرسومي فيما لم يحدث أي تغير على التصميم الخارجي للجهاز.

وجاء المعالج من شركة إنتل الجيل العاشر Comet Lake المعلن عنه مؤخراً بخيارات متعددة تشمل سداسي وثماني النواة، أما على مستوى المعالجات الرسومية فخياراتها تأتي بـ AMD Radeon Pro 530 وPro 5500 XT المبنيان على معمارية AMD’s RDNA بتقنية تصنيع 7 نانو متر.

مع الإشارة إلى أنه يمكن ترقيتهما إلى نسخة 5700 و5700 XT حيث يتوافق المعالج الرسومي الأخير مع ذاكرة وصول عشوائي ” رام ” 16 جيجا بايت GDDR6 ليعطي iMac بحلته الجديدة أداءً عالي مع هذه المواصفات.

فيما جعلت الشركة أخيراً قرص تخزين SDD خياراً معيارياً في الجهاز وتختلف مساحته وفقاُ لخيارات العتاد الأخرى التي يرغب بامتلاكها المستهلك حيث تبدأ المساحة من 256 جيجا بايت وصولاً إلى 8 تيرا بايت !

وبالحديث عن الشاشة فقد جاءت خيارات التحديث فيها بوتيرة ثابتة مع إضافة تقنية الضبط التلقائي “True Tone technology” التي لا تعد جديدة إطلاقاً بالنظر لشاشات الشركة الأخرى الأصغر حجماً وتوفرها منذ زمن.

وعن كاميرا الجهاز فقد أصبحت تدعم دقة 1080 بكسل مع تحسينات إضافية تشمل تقنية التعرف على ملامح الوجه بفضل رقاقة الأمان والتشفير من الشركة T2، كما أصبح iMac المحدث أخف بوزن 8.95 كجم.

التوفر وفروق السعر وفقاً للمواصفات:

iMac قياس 27 بوصة الجديد متوفر حالياً بكافة المواصفات التالية للطلب المسبق على أن يتوفر في المتاجر خلال الأسبوع المقبل:

معالج Core i5 سداسي النواة بتردد 3.1GHz + معالج رسومي 4GB AMD Radeon Pro 5300 + ذاكرة وصول عشوائي ” رام ” 8GB + وحدة تخزين 256GB SSD بسعر 1,799 دولار أمريكي

معالج Core i5 سداسي النواة بتردد 3.3GHz + معالج رسومي 4GB AMD Radeon Pro 5300 + ذاكرة وصول عشوائي ” رام ” 8GB + وحدة تخزين 512GB SSD بسعر 1,999 دولار أمريكي

معالج Core i5 ثماني النواة بتردد 3.8GHz + معالج رسومي 8GB AMD Radeon Pro 5500 XT + ذاكرة وصول عشوائي ” رام ” 8GB + وحدة تخزين 512GB SSD بسعر 2,299 دولار أمريكي

المصدر

Apple