جوجل ستطرح بكسل 5 ونسخة من بكسل 4a بتقنية الجيل الخامس

أول هواتف الجيل الخامس من جوجل ستكون مع بكسل 5 ونسخة جديدة من هاتف بكسل 4a خريف هذا العام.

بالتزامن مع إعلانها عن هاتف بكسل 4a، أكدت شركة جوجل نيتها إطلاق نسخة من هاتف بكسل 5 المنتظر بتقنية الجيل الخامس 5G في خريف هذا العام في مؤتمر الكشف عن أحدث هواتفها القادم، وذلك بجانب نسخة أخرى من هاتف بكسل 4a الذي تم إطلاقه في السوق اليوم بعد طول انتظار.

وبحسب ما تحدثت به الشركة، فستكون الهواتف الداعمة لتقنية الجيل الخامس بأسعار منخفضة مقارنة بالمنافسين لتبدأ من 499 دولارًا أمريكيًا.

هواتف جوجل الجديدة ربما تصل بعد شهرين من الآن، ولذلك ربما ادخرت الشركة تقنية الجيل الخامس لتصل الجيل الجديد لهواتفها.

كانت الشركة قد أعلنت عن هاتف بكسل 4a اليوم مع شاشة من نوع OLED بقياس 5.8 بوصة بكاميرا أمامية على شكل ثقب في الجانب العلوي بجانب معالج كوالكوم Snapdragon 730G، ذاكرة عشوائية رام بسعة 6 جيجا بايت، وسعة تخزين داخلية 128 جيجا بايت. فضلًا عن كاميرا وحيدة العدسة في الخلف بدقة 12.2 ميجا بكسل.

سيتزامن ظهور هواتف الجيل الخامس من جوجل مع هواتف آيفون 12 التي ستحمل نفس التقنية لأول مرة من الشركتين الأمريكيتين.

يأتي هذا بعد أكثر من سنة على إطلاق معظم الشركات إصدارات لهواتفها الرائدة والمتوسطة بتقنية الجيل الخامس بينها سامسونج وهواوي.

المصدر:

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