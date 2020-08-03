جوجل تطرح هاتف بكسل 4a مع تصميم مغاير لكن بكاميرا خلفية واحدة

بعد أشهر من إطلاق هواتف بكسل 4 في السوق، طرحت اليوم شركة جوجل بعد أشهر من الانتظار هاتف النسخة الخفيفة من السلسلة بكسل 4a “Pixel 4a”، وهذه المرة لم يكن هناك نسخة خفيفة من الهاتف الأكبر XL على غير العادة مع هواتف بكسل 3.

يأتي الهاتف بتصميم أكثر عصرية من النسخة الأساسية بفضل ثقب الكاميرا الأمامية في الجانب العلوي من الشاشة كمعظم الهواتف الحالية.

يتميز الهاتف بوجود شاشة من نوع OLED بقياس 5.8 بوصة مع كاميرا أمامية على شكل ثقب في الجانب العلوي وعلى عكس النسخ الأساسية التي ظهرت بتصميم قديم بوجود حافة علوية للكاميرا الأمامية وكاميرا التعرف على الوجه ما أثار حفيظة الجمهور بسبب عدم تجديد جوجل في تصميم هواتفها مثلما تفعل الشركات الأخرى.

ويحمل الهاتف معالج كوالكوم Snapdragon 730G مع ذاكرة عشوائية رام بسعة 6 جيجا بايت وسعة تخزين داخلية 128 جيجا بايت.

وبخصوص الكاميرا، فإن الهاتف يضيف كاميرا بعدسة وحيدة بدقة 12.2 ميجابكسل في الخلف على عكس هاتف جوجل بكسل 4 الذي توفر بكاميرتين.

من جانبها، أضافت جوجل تحديثات على نظام الهاتف مع ميزة Live Caption تتيح إظهار ترجمة النصوص بتطبيقات المراسلة مثل واتساب.

كذلك أضافت جوجل تحسينات على طريقة عمل المساعد الصوتي الذي أصبح بإمكانه تسجيل الصوت على الهاتف بناءً على الأوامر الصوتية.

سيتوفر بكسل 4a “Pixel 4a” بسعر 350 دولارًا أمريكيًا، وهو سعر منخفض ترغب من خلاله الشركة جذب الجهور مجددًا لهواتفها.

المصدر:

Google