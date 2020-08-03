تطبيق نتفليكس على أندرويد يدعم رسميًا ميزة تغيير سرعة التشغيل

بعد مرحلة اختبار دامت عدّة أشهر، هاهي خدمة البث المباشر نتفليكس “Netflix” تدعم أخيرًا ميزة تغيير سرعة التشغيل “متغير السرعة” كما هو الحال مع معظم خدمات البث الأخرى، وهنا سيتمكّن مستخدمي تطبيق الخدمة على أندرويد من مشاهدة العروض بسرعات 0.5x و 0.75x و 1 x و 1.25 x و 1.5 x.

في غضون ذلك، انقسم المستخدمين بين القبول والرفض فيما يتعلق بهذا الدعم، حيث واجهت رد فعل عنيف من قبل منشئي المحتوى والمخرجين، وردًا على ذلك، ذكرت Netflix أنها في اختباراتها كانت تتشارك الملاحظات حول عناصر التحكم هذه فقط على الهواتف المحمولة.

أيضًا ذكرت الشركة بأن هذه الميزة تتضمن تقنية تقوم بتصحيح درجة الصوت بسرعات مختلفة وتمنع المستخدمين من تعيين معدل تشغيل افتراضي لكل مقطع فيديو يشاهدونه، أخيرًا، أشارت نتفليكس بأنها ستختبر متغير السرعة الذي ظهر على تطبيق أندرويد في خدمتها على الويب ونظام iOS لاحقًا، دون ذكرها أي خطط حول هذا الأمر من على تطبيقها في اجهزة التلفاز الذكية.

المصدر:

The Verge