تطبيق صور جوجل يدعم مرة أخرى زري الرجوع والتقديم للفيديو

ليس غريبًا بأن نرى شركة جوجل تُزيل ومن ثم تُعيد وأحيانًا مرة أخرى تزيل بعض الأدوات في تطبيقاتها، هذا هو الحال مع خياري الإرجاع والتقديم في مشغل الفيديو على تطبيق صور جوجل ، حيث إن كنتم تتذكرون، كان هذين الخيارين متاحين في التطبيق قبل اربع سنوات من الآن، بعد ذلك تم إزالتهما، والآن يعودان مرة أخرى.

من جانبه، هذا الدعم غير متاح حاليًا للجميع على تطبيق صور جوجل كونه من جهة الخادم، وربما أن يستمر ليُصبح متاح للجميع، أو يتم إزالته مرة أخرى، عمومًا، هذين الخيارين ستجدهما بجوار زر إيقاف تشغيل الفيديو، وفي نفس السياق، قبل أسابيع من الآن تم مشاهدة زر كتم الصوت في الجزء السفلي من الشاشة، ويبدو أنه تم التخلي عنه لصالح هذين الخيارين.

أخيرًا وكما أشرنا سابقًا، هذا التحديث تم إطلاقه من جهة الخادم، لذا من المتوقع أن لا تشاهده، حتى لو قمت بتحميل أحدث إصدار تجريبي من التطبيق، ومع ذلك، نأمل من الشركة أن تعتمده ويُصبح متاح للجميع، حيث تتمثّل فائدته في جعل مشاهدة مقاطع الفيديو أكثر انسيابية.