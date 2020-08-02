إيرادات ألفابت تتراجع رغم نمو اشتراكات يوتيوب والخدمات السحابية

ألفابت مظلة جوجل الأم تشهد تراجعًا في إيرادات الإعلانات تسببت بتراجع الإيرادات الإجمالية للربع الثاني على التوالي رغم نمو يوتيوب.

أعلنت شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، عن نتائجها المالية للربع الثاني من 2020 بتراجع في إجمالي الإيرادات بنحو 2% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق 2019، حيث تمكنت من تحقيق إيرادات بواقع 38.3 مليار دولار أمريكي أسفرت عن تحقيق صافي دخل للشركة بنحو 6.96 مليار دولار أمريكي.

وبهذه النتائج المتراجعة، ستكمل ألفابت تراجعها للربع الثاني على التوالي هذا العام بسبب التراجع الكبير في الدخل من الإعلانات مؤخرًا.

وتعزو شركة ألفابت تراجع الإيرادات في هذا الربع بسبب جائحة كورونا التي تسببت في تقليص إنفاق الشركاء الإعلانيين على الإعلانات، لكن الجائحة كذلك ساهمت في ارتفاع عدد مشاهدات يوتيوب بشدة لتحقق الشركة 3.8 مليار دولار، بجانب المساهمة في زيادة الاشتراكات المدفوعة على يوتيوب من خدمات موسيقية أو خدمات الاشتراكات التلفزيونية.

على نفس الجانب، ارتفعت إيرادات خدمات جوجل السحابية بسبب سعي المشتركين لتقليل التكاليف والحصول على خدمات مبتكرة بحسب كلام الشركة.

كذلك شهدت الشركة نموًا في متجر جوجل بلاي وارتفعت نسبة تحميل التطبيقات والألعاب بالمتجر 35% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

على كلٍ، ربما تستمر ألفابت على هذا الحال خلال الربع المالي الثالث قُبيل تحسنها في الرابع مع إطلاق أجهزة جديدة.

المصدر:

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