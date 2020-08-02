إغلاق كورتانا على أندرويد و iOS العام القادم

في وقت سابق من هذا العام، علمنا بأن شركة مايكروسوفت بصدد إزالة قدرات الذكاء الاصطناعي في تطبيقها اللانشر في أندرويد، كذلك بأن أيام مساعدها الصوتي كورتانا “Cortana” باتت معدودة، والآن تعلن عن نية إغلاق مساعدها الصوتي هذا سواء على أندرويد أو iOS، بالإضافة إلى أنها ستُنهي دعم كورتانا لسماعتها الذكية Harman Kardon Invoke وحتى إزالة وظائف كورتانا من الجيل الأوّل لسمّاعتها Surface Headphones مع بداية العام المقبل.

بدوره وعلى الرغم من أن تنفيذ هذا القرار سيكون بعد أشهر قليلة من الآن، إلّا أنه بمثابة خطوة كبيرة لمايكروسوفت في إنهاء تنافسها مع مساعد جوجل وحتى إليكسا، وبدلاً من ذلك، ستركز الشركة في تطوير مساعدها على الانتاجية، الذي من شأنه يُعيد استخدامه كجزء من مجموعة برامج مايكروسوفت 365 مستشهدة بوظائفه القادمة على ويندوز 10 والمتكاملة في تطبيقات آوتلوك و Teams كبدائل.

أخيرًا، ستُقدّم مايكروسوفت بطاقات هدايا بقيمة 50 دولار لأصحاب Harman Kardon Invoke الذين سيكونون الأكثر تأثرًا بإزالة كورتانا، كما سيتم تقديم 25 دولار كبطاقة هدية لمالكي سماعات Surface، وذلك للتعويض عن الخدمات المفقودة.

المصدر:

مايكروسوفت.