آبل تستحوذ على شركة تتيح قبول المدفوعات عبر آيفون بدون قارئ خارجي

استحوذت شركة آبل على شركة ناشئة وظيفتها استخدام شرائح NFC لاتمام الدفع الإلكتروني وذلك عبر وضع هاتفي آيفون أمام بعضهما البعض أو بطاقة ائتمان مع هاتف ليتم الدفع مباشرة بدون الحاجة لأي قطعة خارجية.

شركة Mobeewave الكندية لديها تقنية ثورية في مجال الدفع الإلكتروني عبر الهواتف الذكية وبواسطة شريحة NFC. ومع وجود هذه الشريحة في هواتف آبل منذ آيفون 6، فإنه الآن سيمكن قبول المدفوعات بلمس الهاتف بأي هاتف آخر بدون الحاجة لقارئ خارجي. وبهذا يتحول آيفون إلى بوابة دفع الكتروني يمكن استخدامها بالاتجاهين بسهولة.

تتيح خدمة آبل باي لمستخدمي هواتف آيفون الدفع من هواتفهم عبر التلويح بها أو تقريبها من جهاز الدفع في المتاجر، لكن لو أردت أن تقبل المدفوعات فإنك كنت سابقاً تحتاج لجهاز قارئ خارجي يتم وصله بمنفذ الآيفون ويمرر فيه بطاقات الائتمان.

بحسب بلومبيرغ فإن الصفقة كلفت آبل بحدود 100 مليون دولار وتتضمن الحفاظ على فريق العمل.

الجدير بالذكر أن Mobeewave تعاونت العام الماضي مع سامسونج على برنامج تجريبي لنقاط البيع في كندا، كما أن ذراع سامسونج الاستثماري لديه حصة في الشركة.

لا معلومات بعد حول متى يمكننا أن نرى الاستخدام العملي لهذه التقنية، لكنها بالتأكيد ستسهل أكثر على مستخدمي آيفون في قبول المدفوعات وليس فقط الدفع بهواتفهم، وهذا سينعكس إيجاباً على آبل باي وزيادة حجم العمليات فيها وانتشارها.

المصدر:

Bloomberg