مايكروسوفت قد تستحوذ على تيك توك أمريكا وترامب يهدد بحظر التطبيق

متابعة لأخبار تسربت قبل أيام عن احتمال استحواذ مستثمرين أمريكيين على تطبيق تيك توك لتجنب المضايقات من الإدارة الأمريكية، كشفت مصادر مطلعة اليوم أن مايكروسوفت وشركات أخرى تعتزم الاستحواذ على عمليات تيك توك في الولايات المتحدة وذلك في مسعى منها لتخفيف الضغوطات من إدارة الرئيس ترامب.

ومنذ ثلاثة أعوام تجري لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة تحقيقاً موسعاً حول صفقة استحواذ شركة ByteDance على تطبيق Musical.ly الذي تحول لاحقاً إلى تيك توك.

طلبت اللجنة من الشركة الصينية فصل تيك توك عنها وذلك بعد أن رأت فيها تهديداً للأمن القومي بسبب ملكية الصين لها.

ومن بين أشكال الفصل والتصفية المحتملة هي استحواذ شركات ومستثمرين أمريكيين على عمليات الشركة في الولايات المتحدة.

وتدرس إدارة الرئيس ترامب عدة سيناريوهات للتخفيف من تأثير تطبيق مقاطع الفيديو المصغرة من بينها حجب التطبيق في البلاد أو إزالته من متجر التطبيقات الأمريكي أو حتى إضافته إلى لائحة الكيانات ليطبق عليه نفس الحظر المطبق على هواوي من حيث منعه من التعامل مع الشركات الأمريكية.

وأكد الرئيس ترامب وجود عدة خيارات فيما يخص التطبيق الصيني من بينها الحظر والحجب، لكنه أضاف أن هناك الكثير من الأمور التي تحدث ما يجعله لم يحسم قراره بعد، ومن المتوقع أن يتخذ القرار النهائي اليوم السبت.

ناقشت تيك توك عدة سيناريوهات لتنويع الملّاك والمستثمرين فيها من بينها إدخال شركات استثمار مخاطر غير صينية مثل سوفت بانك اليابانية و صندوق Sequoia Capital أو General Atlantic والسماح لهم بشراء حصة مسيطرة من ByteDance. لكن الأخبار الآن تتحدث عن استحواذ مايكروسوفت عليها.

تقدّر القيمة السوقية لشركة ByteDance في الوقت الحالي بنحو 100 مليار دولار حسب دراسة أجرتها PitchBook.

المصدر:

NY Times