اعتقال ثلاثة مراهقين يشتبه بتورطهم في اختراق تويتر

اعتقل كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي، الخدمة السرية الأمريكية، هيئات إنفاذ القانون في فلوريدا، مراهق يدعى Graham Clark يبلغ من العمر 17 عاماً للاشتباه بتورطه في اختراق تويتر الكبير قبل اسبوعين.

مع أن هذا الشاب قد يكون “العقل المدبر” إلا أنه لم يعمل وحده، حيث تم الإعلان عن اعتقال وتوجيه الاتهام أيضاً لمراهقين آخرين هما Nima Fazeli واسمه الرمزي Rolex وعمره 22 عاماً و Mason Sheppard واسمه الرمزي Chaewon من المملكة المتحدة وعمره 19 عاماً.

حسب الإفادة الرسمية فإن Clark هو من تمكّن من الوصول إلى برمجيات وأدوات تويتر الداخلية الخاصة وقام بتنظيم وإدارة عملية الاحتيال المالي ونشر التغريدات الاحتيالية.

وعمل Clark على إقناع أحد موظفي تويتر أنه يعمل في قسم تقنية المعلومات بالشركة وخدعه بتسليمه بيانات الدخول الخاصة به لأنظمة الشركة.

بعد الوصول إلى بوابة خدمة العملاء، تمكّن Clark من الوصول لحسابات المستخدمين عالي الأهمية مثل نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الرئيس السابق باراك أوباما، والشركات الأخرى مثل آبل و Coinbase لتداول العملات الرقمية.

يذكر أن عملية اختراق تويتر والاحتيال المالي حققت تحويلات من البتكوين بقيمة 117 ألف دولار فقط.

يواجه Fazeli حكماً بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية 250 ألف دولار، كما وجّهت ثلاثة تهم لـ Sheppard من بينها تبييض الأموال، أما العقل المدبر فإنه يواجه حكم بالسجن 20 عاماً و غرامة 250 ألف دولار بسبب توجيه 30 تهمة له.

المصدر:

The Verge