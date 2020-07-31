واتساب تختبر كتم المحادثات إلى الأبد

ظهور ميزة كتم المحادثات بشكل دائم في نسخة الاختبار من تطبيق واتساب على نظام تشغيل أندرويد.

قد تكون وصلتك الصورة الفكاهية التي انتشرت مؤخراً حول شخص يحتفل بمرور سنة على انضمامه إلى محادثة جماعية في واتساب، وقد عرف ذلك بعد أن تمت إزالة خاصية الكتم لمرور عام على وضعها، حسناً الآن واتساب تختبر الكتم الدائم.

كما تعلمون توفر واتساب إمكانية كتم الإشعارات من المحادثات لمدة 8 ساعات أو أسبوع أو سنة، لكنها الآن تختبر استبدال فترة السنة لتكون دائمة. هذا يعني لو اخترتها ستتمكن من كتم أي محادثة وإلى الأبد.

قد يكون هذا الخيار مفيداً للبعض، مع أن فترة سنة هي فترة طويلة للغاية، لكن كثيراً ما تجد نفسك مضطراً للانضمام إلى محادثة جماعية لكنك لاتود الاطلاع على كل ما ينشر فيها لحظة بلحظة، لذا سيكون خيار الكتم الدائم أفضل من تجديد الكتم كل سنة.

بالطبع ظهور الميزة في التطبيق على نظام تشغيل أندرويد لايؤكد حتمية إطلاقها رسمياً، لكن على الأقل نعرف أن واتساب تختبرها لترى إن كان هناك استخدام لها ومشاكل ترافقها لإصلاحها قبل القرار بإطلاقها بشكل رسمي.

يذكر أن واتساب اختبرت مؤخراً أيضاً إمكانية استخدام نفس رقم الهاتف على أربعة أجهزة مختلفة بنفس الوقت مع خيار لإدارة تلك الأجهزة والتحكم بها بالإضافة والحذف ومعرفة آخر ظهور.

المصدر:

Wabetainfo