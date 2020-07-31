نمو إيرادات آبل في الربع الثالث 2020 بفضل ارتفاع مبيعات آيفون وآيباد

أعلنت شركة آبل عن أرقامها المالية للربع الثالث 2020 الذي انتهى بنهاية يونيو بنمو إيرادات كبير بفضل مبيعات أجهزتها المختلفة.

وتمكنت الشركة من تحقيق إيرادات بواقع 59.7 مليار دولار في الربع الثالث من 2020 ونمو وصل 11% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وقد شكلت الإيرادات العالمية نحو 60% من إجمالي نتائج الشركة. وساهم ذلك في تحقيق 11.25 مليار دولار صافي دخل بفضل النمو المرتفع.

وقد تمكنت آبل من تحقيق سيولة مالية بقيمة 16.3 مليار دولار الربع الثالث 2020 ما يشكل رقم قياسي جديد للشركة.

أجهزة آبل تقود النمو الكبير هذه المرة

بالحديث عن باقي النتائج، فإن نمو مبيعات الأجهزة كانت العلامة الفارقة هذه المرة، بتحقيق آيفون وآيباد والساعة الذكية أرقام قياسية.

وقالت آبل أن مبيعات هواتف آيفون وصلت 26.4 مليار دولار مقارنة مع 25.9 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي، وهو رقم كبير لمبيعات الشركة في السنوات الأخيرة بمثل هذا الوقت، وربما يعود هذا النمو إلى إطلاق آيفون SE رخيص الثمن مع بداية الربع الثالث ليشكل علامة فارقة. وبطبيعة الحال، لم تعلن الشركة عن عدد الهواتف المباعة واكتفت بالحديث عن إيراداتها.

أما مبيعات أجهزة آيباد فقد قفزت إلى 6.6 مليار دولار مقارنة مع 5 مليارات دولار في الربع الثالث للعام 2019.

على نفس الجانب، نمت مبيعات أجهزة ماك بنحو 20% لتحقق 7.1 مليار دولار للشركة في قفزة كبيرة للإيرادات من أجهزة الحاسوب، وربما يعود ذلك إلى جائحة كورونا وعمل الناس من المنزل مما أدى لارتفاع الطلب على أجهزة ماك للعمل.

فيما حققت ساعة آبل الذكية مبيعات بقيمة 6.45 مليار دولار لتسجل رقمًا قياسيًا لأي ربع مالي بعيدًا عن العطلات السنوية.

على الجانب الآخر، فقد أكد لوكا مايستري المدير المالي لآبل تأخر إطلاق آيفون 2020 على هامش الحديث عن النتائج المالية.

المصدر:

Apple