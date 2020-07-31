تسريبات جديدة لجالكسي Z فولد 2 تظهر التصميم والمواصفات قبيل الكشف الرسمي

يمكن القول ما هي إلا ساعات حتى نتعرف على جديد هواتف سامسونج الراقية رسمياً في مؤتمرها المنعقد في الخامس من أغسطس؛ إلا أن هذا لا يثني مواقع التسريبات عن كشف المزيد من التفاصيل حول أجهزة الشركة الكورية القادم القادمة. حيث كشف موقع MySmartPrice عن أكبر التسريبات حتى اللحظة بما يخص النسخة الثانية من هاتف الشركة القابل للطي ” جالكسي Z فولد 2 ” باظهار كامل لتصميمه الجديد يكشف مدى التغييرات التي أحدثتها الشركة عليه.

التغير الأكبر كما تظهر الصورة هو امتلاك جالكسي Z فولد 2 لشاشة رئيسية _القابلة للطي_ أكبر بقياس 7.7 بوصة بدلاً من 7.3 بوصة في النسخة السابقة مع تغير على مكان تواجد كاميرا السيلقي التي احتلت مكاناً جديداً بشق في المنتصف.

أما على مستوى الشاشة الخارجية فقد أصبحت بقياس 6.23 بوصة بدلاً من تلك الصغيرة البالغ قياسها 4.6 بوصة في النسخة السابقة، أما كاميرا الهاتف الخلفية فقد جاءت بالنظام الجديد المتبع في سلسلة نوت 20 التي أظهرتها التسريبات السابقة أيضاً حيث اشتمل على كاميرا ثلاثية.

فيما ترجح التوقعات أن يحمل الهاتف معالج شركة كوالكوم الجديد سنابدراجون 865 بلس 5G وبطارية 4.356 ملي أمبير / ساعة، ويدعم شحن لاسلكي عكسي بقدرة 15 واط.

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المصدر:

The verge