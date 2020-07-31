الاتحاد الأوروبي يحقق في صفقة استحواذ جوجل على Fitbit (تقرير)

جوجل تحت المجهر الأوروبي من جديد بعد استحواذها على شركة Fitbit للأجهزة القابلة للإرتداء

استحوذت شركة جوجل رسمياً على شركة Fitbit للأجهزة القابلة للإرتداء نوفمبر الماضي بصفقة بلغت 2.1 مليار دولار، إلا أن الصفقة لن تمر مرور الكرام كما يبدو وستخضع لتحقيق موسع من قبل الاتحاد الأوروبي حسب ما أفادت وكالة رويترز.

فالمفوضية الأوروبية في صدد فتح تحقيق موسع الأسبوع المقبل للتدقيق في حيثيات استحواذ عملاق البرمجة على شركة Fitbit بيحث تسعى لتقصي الشبهات احتكارية فيها أو أي مآرب أخرى قد تؤثر على خصوصية المستخدمين.

حيث أعرب عدد من صناع القرار والمحامون عن قلقهم اتجاه الصفقة كاشفين عن احتمالية أن يكون دافع جوجل من وراء هذه العملية هو الوصول لبيانات ومعلومات حساسة أكثر حول المستخدمين؛ كتفاصيل النشاطات الرياضية ومعدل ضربات القلب وأنماط النوم وغيرها مما تستطيع تتبعه الأجهزة القابلة للارتداء التي توفرها الشركة.

وكانت جوجل قد قامت بالتعهد للاتحاد الأوروبي والجهات المسؤولة عن تنظيم القوانين بعدم لجوئها إلى استخدم أي من بيانات الصحة والنشاطات الرياضية بغرض الإعلان.

إلا أن الاتحاد لم يرى في ذلك حلاً ولا وعداً كافياً بل طالب بمزيد من التنازلات التي تضمن عدم إتاحة بيانات مستخدمي أجهزة Fitbit لأي جهة من جهات الطرف الثالث؛ كما اشترط عدم استخدام تلك الببانات في تحسين محرك بحث جوجل كما أوضح تقرير Financial Times.

فيما من المتوقع أن يتسغرق تحقيق المفوضية الأوروبية بهذا الشأن مدة 4 أشهر إضافية سعياً للتدقيق والخوص بشكل معمق في تفاصيل الاستخواذ والوصول لقرار بشأنه.

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المصدر

The Verge