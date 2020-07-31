آبل تؤكد تأخير إطلاق آيفون إلى ما بعد شهر سبتمبر

جرت العادة أن تكشف شركة آبل رسمياً عن هاتف آيفون في كل سبتمبر وتوفره للطلب قبل نهاية الشهر، لكن هذه السنة مع الإغلاق العالمي، لاسيما المصانع في الصين، فإن آيفون 12 لن يطلق كعادته في سبتمبر وسيتأخر وصوله للأسواق إلى ما بعده.

وكشف Luca Maestri المدير المالي لآبل أثناء الإعلان عن نتائجها المالية أن آيفون الجديد سيتأخر بضعة أسابيع.

هذا التأخير لم يكن مفاجئاً، فقد سبق أن نشرت وول ستريت جورنال عن تأخر البدء بالإنتاج التجاري الكبير لآيفون الجديد بنحو شهر عن المعتاد. ومؤخراً أكدت كوالكوم ذلك أيضاً.

تأخير إطلاق آيفون لهذا العام لايعني تأخير مؤتمر الشركة السنوي، لكنه يعني تأخر توفره في الأسواق ومتاجر الشركة الرسمية. ففي العادة كانت تعلن آبل عن آيفون في سبتمبر وتوفره للشراء قبل نهاية الشهر، والآن لن يتوفر للشراء في سبتمبر.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تؤخر فيها آبل توفر هواتف آيفون في الأسواق، ففي عام 2017 كان آيفون إكس قد تأخر وصوله للأسواق حتى نوفمبر بسبب مصاعب في التصنيع، كذلك آيفون إكس آر تأخر حتى اكتوبر بسبب مشاكل في إنتاج شاشات LCD، والآن بسبب كورونا سيتأخر توفر آيفون 12 في المتاجر.

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المصدر:

Business Standard