لأول مرة .. هواوي تتفوق على سامسونج وتصبح أكبر مزود للهواتف الذكية

كشف تقرير جديد أن هواوي تفوقت ولأول مرة في تاريخها على شركة سامسونج وأصبحت أكبر شركة من حيث شحنات الهواتف الذكية خلال الربع الأخير.

وبحسب تقرير Canalys فإن شحنات الشركة الصينية من الهواتف الذكية خلال الربع الأخير قد بلغت 55.8 مليون هاتف، في حين كانت شحنات الشركة الكورية 53.7 مليون هاتف.

وكان أداء الشركات عموماً خلال الربع الأخير متراجعاً بسبب فيروس كورونا، لكن التفوق الذي شهدته هواوي كان بسبب التراجع الكبير الذي عانت منه سامسونج حيث وصلت إلى 30%، بينما تراجعات هواوي كانت بسيطة بحدود 5%.

وتمثل الصين مصدر المبيعات الأكبر لهواوي حيث أن 70% من هواتفها تباع هناك، على عكس سامسونج التي تملك حصة سوقية صغيرة.

ولولا أزمة فيروس كورونا وبدء تعافي الصين لما تمكنت هواوي من تحقيق هذه الشحنات من هواتفها، على عكس سامسونج التي تعتمد أكثر على الأسواق الدولية كالولايات المتحدة الأميركية.

ويتوقع أن تخسر الشركة الصينية بسرعة مكانتها في الترتيب الأول بسبب إطلاق نظيرتها الكورية هواتفها الجديدة خلال أيام ومع إطلاقها في الأسواق العالمية وبدء إقبال الناس عليها ستستعيد الصدارة.

المصدر:

canalys