كونامي تدخل عالم حواسيب الألعاب مع 3 أجهزة

أعلنت شركة كونامي “Konami” المعروفة بتطوير ألعاب شهيرة مثل لعبة كرة القدم PES ولعبة القتال Metal Gear الغنية عن التعريف خاصة للأجيال السابقة، عن دخولها عالم حواسيب الألعاب المشتعل مع 3 أجهزة جديدة من الفئة المتوسطة تحت اسم العلامة التجارية Arespear رفقة لوحتي مفاتيح مصممة للاعبين وسماعة أذن من نفس العلامة.

تأتي الأجهزة بتصميم غريب بعض الشيء بوجود جوانب أشبه بجهاز ماك برو المشابه لحد ما “مبشرة” الطعام بالكثير من الفتحات.

كذلك تأتي بلونين رمادي وأسود وبوجود شعار العلامة التجارية والاسم في الجهة التي تتوسط الجوانب الحاوية على الكثير من الفتحات.

حواسيب ألعاب كونامي Arespear

تتميز حواسيب كونامي بوجود نظام تشغيل ويندوز 10 ووجود معالجات مركزية من شركة إنتل وبطاقات رسومية من شركة إنفيديا.

ويتمتع أول حواسيب الألعاب من كونامي Arespear C300 بوجود معالج إنتل Core i5-9400F، معالج رسومات إنفيديا GTX 1650، قرص تخزين SSD بسعة 512 جيجا بايت، وذاكرة رام بسعة 8 جيجا بايت. وسيكون بسعر 1,750 دولارًا أمريكيًا تقريبًا.

فيما تتميز النسخة الأعلى C700 بوجود معالج إنتل Core i7-9700، ومعالج رسومات إنفيديا RTX 2070، بجانب قرص تخزين HDD بسعة 1 تيرا بايت وقرص M.2 PCIe SSD بسعة 512 جيجا بايت، فضلًا عن ذاكرة رام 16 جيجا بايت. وسيصل بسعر 3,200 دولارًا أمريكيًا تقريبًا.

تأتي النسخة الثالثة C700+ بنفس مواصفات الجهاز السابق لكن بإمكانية إضافة غطاء شفاف وإضاءة RGB مقابل 210 دولار أمريكي إضافية.

ملحقات أخرى

تشمل الملحقات الأخرى للعلامة التجارية لوحة مفاتيح K100F ولوحة مفاتيح K100L المصممتين للألعاب مع حجم صغير وتقنيات لمسية.

كذلك، قامت كونامي بإطلاق سماعة الأذن Arespeak H100 على غرار ما تقوم به الشركات الأخرى من إطلاق ملحقات متكاملة لأجهزتها.

تجدر الإشارة إلى أن سلسلة منتجات أجهزة وملحقات الألعاب من كونامي ستطلق في اليابان في ديسمبر مع نهاية العام ولا معلومات حول موعد وصولها إلى بلدان أخرى. وسيتزامن هذا الإطلاق على الأغلب مع موعد إطلاق سوني لأجهزة بلايستيشن 5 وإطلاق مايكروسوفت لأجهزة Xbox Series X المنتظرة في فترة الأعياد.

المصدر:

Konami.com