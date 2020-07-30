سامسونج تطلق هاتف جالكسي M31s ببطارية ضخمة 6,000 ملي أمبير

بعد فترة قصيرة من إطلاقها هاتفها المتوسط جالكسي M31 كشفت شركة سامسونج عن نسخته الأحدث M31s الذي يتحلى بالعديد من المزايا الإضافية جعلته أقرب ما يكون للهواتف الراقية.

يملك جالكسي M31s شاشة Super AMOLED قياس 6.5 بوصة دقة +FHD بشق دائري في المنتصف يحوي كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل وقادرة على تصوير فيديو 4K وتدعم خاصية التصوير البطيء.

أما الكاميرا الخلفية فهي بنظام رباعي العدسة؛ الرئيسية فيها بدقة 64 ميجا بكسل ” مستشعر سوني IMX682 ” والثانية واسعة 12 ميجا بكسل ومستشعر عمق 5 ميجا بكسل وكذلك عدسة ماكرو 5 ميجا بكسل.

أما العتاد الداخلي فيعمل الهاتف بمعالج سامسونج Exynos 9611 ذاته المستخدم في نسخته السابقة وجاء متوافق مع 8/6 جيجا بايت ذاكرة وصول عشوائي “رام” وذاكرة تخزين داخلية سعة 128/64 جيجا بايت.

بالإضافة للميزات السابقة دعمت سامسونج هاتفها المحدث ببطارية ضخمة سعة 6,000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط وكذلك الشحن العكسي، ومن الجانب البرمجي يأتي الهاتف بنسخة أندرويد 10 وواجهة سامسونج الجديدة One UI 2.1.

السعر والتوفر في السوق

سيطرح M31s في السوق الهندي بدايةً في السادس من أغسطس في السوق الهندي بسعر 260 دولار أمريكي للنسخة 6/64 جيجا بايت بينما نسخة 8/128 جيجا بايت يأتي بسعر 287 دولار أمريكي وسيتوفر باللونين الأسود والأزرق.

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المصدر:

androidcentral