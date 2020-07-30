تيليجرام تقاضى آبل في أوروبا بسبب احتكار متجر التطبيقات

أصبحت تيليجرام آخر شركة تقاضي آبل في الاتحاد الأوروبي وذلك بسبب احتكارها لمتجر التطبيقات وفرضها رسوم باهظة تقتطع من أرباح مطوري التطبيقات.

سبق أن تحالفت كل من سبوتيفاي السويدية و العملاقة اليابانية Rakuten لتشكيل ضغط على الإتحاد الأوروبي للتصرف حيال سياسة الاحتكار الإغلاقي التي تفرضها آبل على مستخدميها من خلال إجبارهم على تنزيل التطبيقات حصراً عبر متجرها واقتطاع نسبة 30% من أي تعامل مالي.

وتدّعي الشركات أن منع آبل للمستخدمين تنزيل المحتويات من خارج المتجر يقوض المنافسة ويضرها.

نشر قبل بضعة أيام Pavel Durov مدير تيليجرام التنفيذي رسالة مفتوحة حول نسبة الـ 30% الخاصة بآبل، ويقول أن إدارة آبل لمتجر التطبيقات وتشغيله لا يكلف ما تحصل عليه من عائدات نتيجة اقتطاع 30% من أية مبيعات تجري عبره.

وأضاف أن مثل هذا الاقتطاع لم يكن موجوداً في عصر برامج الحاسب الشخصي، كما أنه لايمكن للشركات الاكتفاء بتطوير تطبيقاتهم على أندرويد فقط نظراً للحصة الكبيرة التي يتمتع بها نظام التشغيل iOS.

مازالت المفوضية الأوروبية لم تبني قضية موحدة متكاملة ضد آبل وممارساتها التي تراها تلك الشركات أنها احتكارية، كما أنها بحاجة للمزيد من الإثباتات أن الشركة تضر بالمنافسة والمستخدمين من خلال إجبارهم على التنزيل من متجرها ونسبة 30%.

من الواضح أن هذه الدعاوى لن تتوقف، لاسيما أن آبل بدأت تركز أكثر على قطاع الخدمات ومتجر التطبيقات لتحقيق الدخل منه، بدلاً من مبيعات أجهزتها خاصة مع تراجع تلك المبيعات نسبياً خلال السنوات الماضية.

المصدر:

Financial Times